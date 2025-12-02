Milano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Milano Cortina 2026, il TAS ammette russi e bielorussi alle Olimpiadi Invernali: possibile presenza con bandiera neutrale
Il TAS, Tribunale arbitrale dello sport, annulla la messa al bando di atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, permettendo loro di prendere parte alle qualificazioni e, di conseguenza, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sotto bandiera neutrale.
Il TAS, infatti, accoglie parzialmente i ricorsi proposti contro la FIS, Federazione Internazionale sci e snowboard, per consentire la partecipazione di atleti russi e bielorussi in qualità di Atleti Individuali Neutrali alle prossime Olimpiadi Invernali.
Gli atleti che soddisferanno i criteri decisi dal CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per la richiesta di essere inseriti tra gli atleti individuali neutrali, dovrebbero essere autorizzati a partecipare agli eventi di qualificazione, secondo quanto stabilito dal TAS.