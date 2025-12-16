Sci di fondo, quanti posti avrà l’Italia a Milano Cortina 2026? Situazione contingenti e scelte non semplici per i tecnici

Sebbene la situazione non sia ancora definitiva, appaiono abbastanza delineati i posti assegnati nello sci di fondo per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ed a fare la parte del leone per l’assegnazione dei pass per i Giochi è il ranking per Nazioni della stagione 2024-2025. In questa classifica lo scorso anno l’Italia aveva chiuso al settimo posto con le donne ed al sesto con gli uomini, rimasti a soli 22 punti (12957 contro 12935) dalla quinta posizione degli Stati Uniti, e questo costa agli azzurri almeno un paio di pass in meno per le Olimpiadi (ed infatti gli USA ne hanno 7 tra gli uomini).

Il contingente massimo, infatti, è di 16 atleti, equamente divisi tra uomini e donne: un pass viene assegnato come quota base per le Nazioni che hanno un atleta che abbia ricevuto meno di 300 punti FIS (o 330 per le donne) in una gara individuale ai Mondiali senior 2025 o ai Mondiali U23 2025. Si passa poi al ranking per Nazioni 2024-2025, e qui essere tra le prime 5 garantisce altri 4 pass, mentre essere tra la sesta e la decima posizione, come accaduto all’Italia sia con gli uomini che con le donne, garantisce altri 3 pass oltre alla quota base, che diventano 2 dall’11° al 20° posto ed 1 dal 21° al 30° posto.

Gli azzurri salgono così a quota 4 pass sia al maschile che al femminile: per andare a riempimento fino a distribuzione di tutte le 138 quote, poi, si prende ancora in considerazione il ranking per Nazioni 2024-2025, assegnando un altro pass alle prime 5 Nazioni, poi un altro alle prime 10 (e l’Italia sale così a 5 per genere). In caso di disponibilità si continua assegnando un altro pass alle prime 20 Nazioni (e l’Italia conquista così un altro pass con le donne, mentre i posti risultano esauriti tra gli uomini): gli azzurri possono contare, al momento, su 6 qualificate tra le donne e 5 tra gli uomini, per un totale di 11 pass olimpici.

La situazione non è ancora definitiva: al momento, infatti, tra le donne Andorra, Armenia e Cina Taipei hanno conquistato 2 pass, ma hanno 1 sola atleta eleggibile. L’Italia risulta essere seconda, alle spalle Svizzera, tra le Nazioni che avrebbero diritto ad una quota in caso di riallocazione. Tra gli uomini, invece, l’Italia è quarta, alle spalle di Francia, Finlandia e Stati Uniti, tra le Nazioni che potrebbero usufruire di una quota aggiuntiva in caso di riallocazione di quote: gli azzurri devono sperare in almeno quattro rinunce per centrare il 6° pass al maschile, mentre sembra alla portata il 7° al femminile.