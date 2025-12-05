Sci di fondoSport Invernali
Sci di fondo, poker svedese nella sprint tc di Trondheim. Azzurre fuori ai quarti
La seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, in corso a Trondheim, in Norvegia, si apre con la sprint in tecnica classica, nella quale tra le donne si registra il poker svedese, con Johanna Hagstroem che si impone davanti alle connazionali Emma Ribom, Linn Svahn e Jonna Sundling. Escono di scena nei quarti di finale le tre azzurre che al mattino avevano superato le qualificazioni: 19ma Federica Cassol, 22ma Iris De Martin Pinter, 27ma Nicole Monsorno.
In finale la Svezia cala il poker, monopolizzando le prime quattro posizioni: domina Johanna Hagstroem, che vince in 3’30″97, staccando nettamente le connazionali Emma Ribom, seconda a 1″53, Linn Svahn, terza a 2″67, e Jonna Sundling, quarta a 4″13. Quinto posto per la norvegese Ingrid Bergene Aabrekk a 5″25, sesta piazza per la tedesca Laura Gimmler a 9″40.
Nelle semifinali vengono eliminate le prime due classificate nelle qualificazioni del mattino, ovvero la finlandese Jasmi Joensuu, terza nella prima serie ma non ripescata come lucky loser, settima assoluta, e la svedese Moa Ilar, sesta nella stessa batteria, che chiude all’11° posto complessivo.
Nei quarti di finale escono di scena tutte le italiane che al mattino avevano superato le qualificazioni: Federica Cassol, quarta nella penultima serie, si classifica 19ma, mentre Iris De Martin Pinter, quinta nella terza batteria, chiude 22ma, infine Nicole Monsorno, sesta nell’ultima serie, termina 27ma.
Dalla Home
Pattinaggio artistico, Conti/Macii su livelli stellari! Secondi alla finale del Grand Prix con un grande punteggio
Semplicemente strabilianti. Sara Conti-Niccolò Macii hanno conquistato una fantastica seconda posizione alle Finali del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di...