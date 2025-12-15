Coppa del Mondo sci alpino Alta Badia 2025: programma, orari, tv, streaming. Gigante sulla Gran Risa e slalom di lunedì!

A pochi giorni dal Natale ritorna uno degli appuntamenti immancabili nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. La Val Badia torna protagonista con lo slalom gigante di domenica 21 dicembre e lo slalom speciale di lunedì 22 dicembre, gare che terranno gli appassionati con il fiato sospeso.

Ad aprire le danze, sulla storica Gran Risa, saranno gli specialisti dei pali larghi con il quinto appuntamento stagionale: la prima manche inizierà alle 10:00, mentre la seconda scatterà alle 13:30. La gara di Val d’Isère si è conclusa con la vittoria di Loic Meillard ed un podio tutto svizzero con Odermatt che, grazie al terzo posto, ha riconquistato il pettorale di leader della specialità. Atteso ad ulteriori conferme, dopo l’ottimo inizio di stagione, Alex Vinatzer che ha bisogno di mettere insieme due manche di alto livello per poter sperare di lottare stabilmente con i primi della classe.

Il giorno dopo a scendere in pista saranno gli interpreti dello slalom speciale, disciplina giunta al quarto appuntamento stagionale e contrassegnata fin qui da assoluto equilibrio: tre vincitori diversi in altrettante uscite. Sulla pista francese il norvegese Timon Haugan ha firmato il doppio colpo con la vittoria della gara e la conquista della testa della classifica di specialità. Segnali positivi in casa Italia arrivano dall’ennesima strepitosa rimonta di Vinatzer, sempre più uomo della seconda manche, e dal ritorno nei primi dieci di Tommaso Sala. La gara inizierà alle 10:00 con il via della prima manche, alle 13:30 è invece in programma la seconda e decisiva discesa.

Come seguire le diverse gare in tv? Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alle esigenze della programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN. OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO VAL BADIA 2025

Domenica 21 dicembre

Ore 10.00 prima manche gigante maschile Alta Badia

Ore 13.30 seconda manche gigante maschile Alta Badia

Lunedì 22 dicembre

Ore 10.00 prima manche slalom speciale maschile Alta Badia

Ore 13.30 seconda manche slalom speciale maschile Alta Badia

PROGRAMMA VAL BADIA 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport + HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport