Sci alpino, Della Mea: “Atteggiamento giusto”, Goggia: “Gara come quella di ieri”, Zenere: “Tesa dopo la prima manche”

Il secondo gigante di Tremblant (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 si chiude con il successo di Julia Scheib davanti a Sara Hector e Alice Robinson che, in teoria, era al comando della gara dopo la prima manche. Per le italiane i risultati sono stati particolari. La migliore è stata Lara Della Mea che, come ieri, ha chiuso in nona posizione e, anche in questo caso, dopo una rimonta sensazionale nella seconda manche. Sofia Goggia, quindi, ha concluso all’11° posto, mentre Asja Zenere ha conquistato il 13°, dopo una prima metà di gara che la vedeva addirittura in quarta posizione.

Le dichiarazioni delle azzurre nel post-gara. Lara Della Mea è contenta della sua ennesima rimonta: ”Ho provato a partire con l’atteggiamento giusto anche in questa occasione nella seconda manche, poi ho fatto un errorino che comunque non mi è costato tanto. Devo continuare a insistere sulle cose tecniche che ho individuato, mi sento sulla strada giusta”. (Fonte: FISI).

Sofia Goggia, invece, non è troppo entusiasta della sua trasferta canadese: “E’ stata una gara sulla falsariga di quella di sabato. Nella prima manche ne ho combinate tante, nella seconda il ritmo era più incalzante e mi sono adattata meglio. Il bilancio di questa trasferta è senza infamia e senza lode, c’è qualcosa di positivo, adesso torniamo in Europa, dove arrivano le mie gare”.

Asja Zenere, infine, spiega come ha vissuto le due manche: “Sicuramente non era facile ritrovarsi in quella posizione di classifica all’inizio della seconda manche, ho cominciato ad accusare la tensione e non è andata benissimo. Sono contenta comunque di essere arrivata nelle quindici, il materiale va bene e adesso devo insistere”.