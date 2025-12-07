Pagelle gigante femminile Tremblant 2025: Scheib si conferma, Robinson manca la doppietta, Della Mea regina delle rimonte

PAGELLE GIGANTE TREMBLANT COPPA DEL MONDO 2025

Domenica 7 dicembre

JULIA SCHEIB 9.5: l’ennesima conferma di una grande stagione. L’austriaca, infatti, dopo il successo di Soelden ed il secondo posto di Copper Mountain torna sul gradino più alto del podio anche a Tremblant. Dopo la prova non eccezionale di ieri Scheib nel secondo gigante canadese ha saputo disputare due manche di alto livello. Seconda a metà gara l’austriaca ha sfruttato il passo falso di Alice Robinson per conquistare una vittoria che, come detto, le fa ribadire a tutte le rivali di essere la più costante tra le porte larghe in questo avvio di stagione.

SARA HECTOR 8: chiude con un secondo posto prestigioso, nonché il suo primo podio stagionale, fermandosi a 57 centesimi dalla vittoria. Dopo un avvio di stagione non scintillante, la svedese ha fatto vedere il suo lato migliore oggi con una seconda manche spettacolare, nella quale ha messo a segno il tempo migliore e, soprattutto, ha potuto recuperare 5 posizioni.

ALICE ROBINSON 7: una media tra il 9 della prima manche ed il 5 della seconda. La neozelandese voleva la doppietta sulle nevi canadesi ma, dopo il successo di ieri, ha mancato la conferma per colpa di una seconda manche non eccezionale. Si deve accontentare della terza posizione a 78 centesimi dalla vittoria. Peccato, ma la sua seconda metà di gara non è stata di pari passo rispetto al suo avvio di stagione.

CAMILLE RAST 7: ancora un buon risultato per la svizzera che, quinta dopo la prima manche, risale di un gradino nella seconda e chiude al quarto posto a 1.17 dalla vetta. Rast dà sempre la sensazione di essere vicina all’esplosione finale ed a inanellare una serie di risultati. Per il momento non c’è ancora riuscita ma, statene certi, manca poco.

MIKAELA SHIFFRIN 6.5: la fuoriclasse statunitense prosegue nel suo rodaggio tra le porte larghe. Dopo il sesto posto di ieri oggi centra il quarto a braccetto con Camille Rast. Tra le porte strette, come si è visto nel primo scorcio di annata, non c’è storia. In gigante, invece, sta ancora lasciando spazio alle rivali. Ma, la sensazione, è che si stia avvicinando.

PAULA MOLTZAN 6.5: che seconda manche! Dopo aver chiuso in 18a posizione a metà gara, rimonta in maniera rabbiosa nella seconda discesa con ben 12 posizioni recuperate. Continuiamo a ripeterci: le manca solo la continuità. Tra le manche e nel corso dell’anno. Non è un aspetto di poco conto, ma la statunitense quando la troverà sarà davvero pericolosa per tutte le rivali.

LARA DELLA MEA 7: come ieri. Esattamente. Nona posizione dopo clamorosa rimonta nella seconda manche. La tarvisiana recupera 12 posizioni e centra un’altra top10 di spicco. Quando riuscirà a mettere insieme due manche potrà davvero puntare in alto. Ad ogni modo il suo inizio di stagione fa davvero ben sperare.

SOFIA GOGGIA 6: una undicesima posizione per una campionessa del suo calibro non è certo un risultato da sottolineare in maniera particolare, ma aver rimontato 8 posizioni nella seconda metà di gara va rimarcato. Tra le porte larghe sta sempre più trovando fiducia.

ASJA ZENERE 6.5: un 13° posto è un buon risultato. Certo che la prima manche aveva addirittura fatto sognare il podio all’azzurra. Dal quarto posto crolla di 9 gradini, ma il segnale dato è importante. L’Italia sta ricostruendo una squadra importante.