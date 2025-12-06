Scherma, meraviglia Battiston! L’azzurra trionfa al Grand Prix di Orleans, anche Viale sul podio!

Da oriente ad occidente, la scherma italiana continua a regalare gioie. Dopo gli splendidi risultati nel fioretto tra Fukuoka e Busan nel pomeriggio di oggi Michela Battiston ha vinto in quel di Orleans la tappa del Grand Prix 2025-2026 di sciabola femminile, mentre Marianna Viale ha raccolto uno splendido terzo posto. Si tratta della prima, storica, affermazione nel circuito itinerante per la classe 1997.

Procediamo con ordine. Battiston ha inaugurato la sua cavalcata battendo la teutonica Lena Stemper per 15-8, per poi avere la meglio sulle compagne Martina Criscio e Claudia Rotili, quest’ultima regolata per una sola stoccata. Destino molto simile a quanto successo ai quarti, dove la nostra portacolori si è imposta sempre per un solo punto sulla competitiva bulgara Yoana Ilieva assicurandosi così un piazzamento sul podio.

In semifinale c’è stato quindi il derby con Marianna Viale, battuta per 15-8. Altissima la tensione invece all’ultimo atto, dove Michela si è ritrovata a battagliare contro l’ungherese Anna Spiesz, superandola con grande personalità ancora all’ultima stoccata, esplodendo di gioia al termine di una giornata di altissimo profilo.

Agevole l’inizio di Viale che, nel primo assalto, ha superato per 15-9 l’iberica Maria Ventura, battendo successivamente la connazionale Manuela Spica per 15-6. Facile anche la sfida ai quarti, dove l’azzurra ha superato Evelina Popova per 15-6. Nei cruciali quarti invece l’atleta ha arginato la neutrale Olga Nikitina per 15-12, ritrovandosi così a battagliare con la collega Martina Battiston.

Ottimo sedicesimo posto poi per la già citata Rotili, seguita da Martina Criscio (ventiseiesima), Manuela Spica (trentaduesima), Chiara Mormile (trentanovesima), Michela Landi (quarantunesima), Alessia Di Carlo (quarantatreesima) e Maria Clementina Polli (cinquantaquattresima).