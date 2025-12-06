Scherma, cinque spadisti azzurri in tabellone principale a Vancouver

Prosegue la tappa d’esordio della Coppa del Mondo di spada a Vancouver. Una seconda giornata dedicata alle qualificazioni maschili e saranno solo cinque gli azzurri presenti nel tabellone principale (gli assalti per il podio nella notte italiana). Due di loro erano anche già qualificati di diritti grazie alla loro posizione nel ranking, Davide Di Veroli e Matteo Galassi.

Dopo una fase a gironi perfetta si è aggiunto a loro anche Giulio Gaetani. Dai turni preliminari sono invece usciti vittoriosi Gianpaolo Buzzacchino e Fabio Mastromarino, che hanno sconfitto nell’assalto decisivo rispettivamente Ng Ho Tin, rappresentante di Hong Kong, e Rang Lee, rappresentante di Taipei Chinese, entrambi per 15-9.

Sono stati eliminati gli altri azzurri negli assalti preliminari: Valerio Cuomo, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli ad un passo dal tabellone principale, mentre in precedenza Giacomo Paolini, Gabriele Cimini, Filippo Armaleo ed Enrico Piatti.

Nella notte italiana si terranno gli assalti del tabellone principale sia della gare maschile sia di quella femminile. In pedana ci saranno anche sette azzurre: Beatrice Cagnin, Sara Maria Kowalczyk, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Federica Isola e Roberta Marzani.