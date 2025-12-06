Scherma, l’ungherese Rabb trionfa ad Orleans. Leonardo Dreossi sfiora il podio

Fa festa l’ungherese Krisztian Rabb nel Grand Prix di sciabola maschile ad Orleans. Il magiaro si è preso la prima vittoria della carriera proprio all’ultima stoccata, battendo con il punteggio di 15-14 il tedesco Frederic Kindler. Sul podio ci salgono anche l’egiziano Ahmed Hesham e il francese Sebastien Patrice.

Il migliore degli azzurri è stato un sorprendente Leonardo Dreossi, che ha raggiunto i quarti di finale. Il 28enne dell’Aeronautica Militare ha superato l’ungherese Toth (15-5), il coreano Hwang (15-9) e poi negli ottavi il francese Ducerf per 15-13. L’azzurro si è poi fermato contro il tedesco Kindler, che si è imposto per 15-6.

Sempre Kindler aveva messo fine al cammino di un altro azzurro negli ottavi di finale. Il tedesco ha infatti sconfitto con il punteggio di 15-8 Cosimo Bertini, che può comunque ritenersi soddisfatto per aver ottenuto il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo.

Eliminazione ai sedicesimi di finale per Pietro Torre (12-15 con il cinese Shen Chenpeng), Marco Mastrullo (15-8 con l’ungherese Rabb) e per Giacomo Mignuzzi, sconfitto nel derby azzurro da Bertini per 15-7. Bertini aveva battuto un altro connazionale, Michele Gallo, al primo assalto all’ultima stoccata per 15-14. Sconfitta, invece, al primo turno per Luca Curatoli contro il francese Paco Boureau (15-6) e per Matteo Neri, battuto per 15-7 con il giapponese Kokubo.