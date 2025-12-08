Scherma, le spadiste azzurre partono con il podio alla prima di Coppa del Mondo

Dopo aver festeggiato la vittoria nell’individuale di Giulia Rizzi, l’Italia sorride anche nella prova a squadre della prima tappa della Coppa del Mondo di spada femminile. Con un quartetto decisamente sperimentale e veramente giovanissimo, le azzurre sono riuscite a conquistare un bel podio, salendo sul gradino più basso. Il quartetto composto infatti da Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Alberta Santuccio ha concluso al terzo posto, bagnando l’esordio stagionale con un ottimo risultato.

A vincere è stata l’Estonia, che ha dominato l’ultimo atto contro l’Ungheria con un perentorio 45-22. Un successo davvero mai in discussione per le estoni che sono coloro che hanno fermato il cammino delle azzurre in semifinale. L’Italia si è arresa per 38-35 e non è bastata la rimonta finale nell’ultimo assalto di Santuccio su Katrina Lehis.

Le azzurre si sono, però, riscattate subito con la bella vittoria nella finale per il terzo posto contro la Corea del Sud. Santuccio e compagne hanno dominato contro le asiatiche, andando ad imporsi per 45-31 in una sfida che era già stata indirizzata dopo i primi tre assalti.

Eppure la giornata poteva essere completamente diversa se non fosse arrivata la soffertissima vittoria contro la Russia (schierata come selezione delle atlete indipendenti) per una sola stoccata per 32-31. Nei quarti poi è arrivato un comodissimo successo contro la Svizzera con il punteggio di 45-30.