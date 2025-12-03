Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisła 2025. Terra di opportunità, qui può vincere chiunque!

La quarta tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci si terrà sabato 6 a domenica 7 dicembre a Wisła, in Polonia. La località è famosa soprattutto per aver dato i natali ad Adam Małysz, autentico mito del salto polacco, al quale peraltro è intitolato il trampolino su cui si gareggerà nel weekend.

L’oggi quarantottenne rappresenta la ragione vivente della diffusione del salto con gli sci fra il pubblico polacco, in seno al quale la disciplina è diventata a tutti gli effetti nazionalpopolare. Per intenderci, Małysz in Polonia rappresenta ciò che in Italia sono stati (o sono) Alberto Tomba nello sci, Marco Pantani nel ciclismo, Valentino Rossi nel motociclismo e Jannik Sinner nel tennis.

Wisła non è però solo Małysz, si tratta di uno dei centri principali per la pratica della disciplina. Per esempio, fra gli atleti provenienti da queste parti, c’è anche Piotr Zyła. Non sarà stato un serial winner o un eroe popolare, ma si parla pur sempre di un saltatore capace di mettersi al collo due medaglie d’oro mondiali, stabilendo peraltro record di anzianità.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°4

Luogo: Wisła (Polonia)

Impianto: Skocznia Narciarska im. Adama Małysza (HS140)

Competizioni ospitate: 16

Prima gara: 9 gennaio 2013

Ultima gara: 8 dicembre 2024

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 {Gen} – KRAFT Stefan (AUT)

2016 {Mar} – KOUDELKA Roman (CZE)

2017 {Gen} – STOCH Kamil (POL)

2017 {Gen} – STOCH Kamil (POL)

2017 {Nov} – KOBAYASHI Junshiro (JPN)

2018 {Nov} – KLIMOV Evgeny (RUS)

2019 {Nov} – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2020 {Nov} – EISENBICHLER Markus (GER)

2021 {Dic} – HÖRL Jan (AUT)

2022 {Nov} – KUBACKI Dawid (POL)

2022 {Nov} – KUBACKI Dawid (POL)

2024 {Gen} – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2024 {Dic} – TSCHOFENIG Daniel (AUT)

2024 {Dic} – PASCHKE Pius (GER)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

6 (1-2-3) – KRAFT Stefan [AUT]

5 (2-2-1) – STOCH Kamil [POL]

3 (1-0-2) – WELLINGER Andreas [GER]

2 (2-0-0) – KUBACKI David [POL]

2 (1-1-0) – HÖRL Jan [AUT]

2 (1-0-1) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

2 (1-0-1) – TSCHOFENIG Daniel [AUT]

2 (1-0-1) – PASCHKE Pius [GER]

2 (0-2-0) – LANISEK Anze [SLO]

2 (0-1-1) – LINDVIK Marius [NOR]

1 (1-0-0) – KOBAYASHI Junshiro [JPN]

1 (1-0-0) – KOUDELKA Roman [CZE]

1 (1-0-0) – KLIMOV Evgeniy [RUS]

1 (0-1-0) – GEIGER Karl [GER]

1 (0-1-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]

1 (0-1-0) – DESCHWANDEN Gregor [SUI]

1 (0-0-1) – KASAI Noriaki [JPN]

1 (0-0-1) – PREVC Domen [SLO]

1 (0-0-1) – HUBER Daniel [AUT]

PODI E VITTORIE SUDDIVISI PER NAZIONE

12 (3-3-6) – AUSTRIA

10 (3-3-4) – GERMANIA

8 (2-4-2) – NORVEGIA

7 (4-2-1) – POLONIA

4 (2-0-2) – GIAPPONE

4 (0-3-1) – SLOVENIA

1 (1-0-0) – CECHIA

1 (1-0-0) – RUSSIA

1 (0-1-0) – SVIZZERA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 3 su 3

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 14° il 5 novembre 2022

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 5 su 9

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 28° il 18 novembre 2018

CECON Francesco

Qualificazioni superate: 1 su 3

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 44° il 14 gennaio 2024