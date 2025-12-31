Salto con gli sci, la ‘meritocratica’ Oberstdorf pronta a incoronare la prima vincitrice del 2026

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci sta per affrontare la prima competizione dell’anno solare 2026. A Capodanno, proprio come gli uomini, e in Germania, esattamente come la controparte maschile. Cambia solo la località. Le ragazze volanti stanno difatti per confrontarsi sul trampolino grande di Oberstdorf.

Il contesto è ben conosciuto, avendo pregressi più cospicui rispetto a Garmisch-Partenkirchen, dove si è appena gareggiato. Oberstdorf, rinomata località bavarese, è entrata in calendario nel 2015, seppur sfruttando inizialmente il Normal Hill. Il leggendario Schattenbergschanze ha accolto le donne per la prima volta nel 2017 ed è successivamente diventato il palcoscenico unico.

La caratteristica del trampolino è rappresentata dal fatto di non garantire quota in uscita dal dente. Bisogna “costruirla” con la spinta. Come se non bastasse, qui spira costantemente aria alle spalle. Tuttavia, si aprono periodicamente “finestre” di vento frontale che possono favorire marcatamente chi si trova a saltare nel momento propizio.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°7

Borgo: Oberstdorf (Germania)

Struttura: Schattenbergschanze (HS137)

Competizioni ospitate: 8

Prima gara: 7 gennaio 2017

Ultima gara: 1 gennaio 2024

TUTTE LE VINCITRICI

2017 – TAKANASHI Sara (JPN)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2020 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara (AUT)

2021 – LUNDBY Maren (NOR)

2024 – PINKELNIG Eva (AUT)

2025 – PREVC Nika (SLO)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

4 (2-1-1) – TAKANASHI Sara [JPN]

2 (2-0-0) – KREUZER {Nèe HÖLZL} Chiara [AUT]

2 (0-0-2) – KVANDAL Eirin Maria [NOR]

1 (1-0-0) – PINKELNIG Eva [AUT]

1 (1-0-0) – PREVC Nika [SLO]

1 (0-1-0) – KLINEC Ema [SLO]

1 (0-1-0) – SCHMID {Nèe ALTHAUS} Katharina [GER]

1 (0-1-0) – SEYFARTH Juliane [GER]

1 (0-1-0) – STRATE Abigail [CAN]

1 (0-1-0) – STRØM Anna Odine [NOR]

1 (0-0-1) – ITO Yuki [JPN]

1 (0-0-1) – KRAMER Marita [AUT]

1 (0-0-1) – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT]

1 (0-0-1) – VODAN {Nèe KRIZNAR} Nika [SLO]

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

8 (3-3-2) – NORVEGIA

6 (3-0-3) – AUSTRIA

5 (2-1-2) – GIAPPONE

4 (1-1-2) – SLOVENIA

2 (0-2-0) – GERMANIA

2 (0-1-1) – RUSSIA

1 (0-1-0) – CANADA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Gare disputate: 6

Ingressi nelle prime trenta: 6

Miglior risultato: 12a il 17 febbraio 2019

SIEFF Annika

Gare disputate: 2

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 23a il 1 gennaio 2025