Salto con gli sci, Lanisek vince gara-1 a Ruka e allunga nella generale. Due azzurri in top20!

Anze Lanisek detta legge anche in gara-1 a Ruka su serie secca nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di salto con gli sci. Secondo successo consecutivo per lo sloveno (dopo il recente trionfo di Falun), che raggiunge così la doppia cifra di vittorie individuali nel circuito maggiore e consolida la sua leadership in classifica generale dopo cinque eventi.

Lanisek si è imposto sul trampolino grande finlandese HS142 in una competizione disputata solamente a metà, in seguito all’annullamento della seconda serie per condizioni meteo in peggioramento (nevicata copiosa e vento instabile, con velocità di stacco sempre più basse minuto dopo minuto) che avrebbero falsato il risultato finale della gara.

Decisiva dunque la prima serie, in cui il 29enne sloveno ha ottenuto la miglior misura del lotto raggiungendo i 142 metri del punto HS e precedendo di 4.6 punti il giapponese Ren Nikaido (141 metri con forte vento frontale, come Lanisek). Podio completato in terza piazza dal volatore sloveno Domen Prevc a 13 punti dalla vetta, davanti al bulgaro Vladimir Zografski e al tandem composto dal francese Valentin Foubert ed il giapponese Ryoyu Kobayashi, appaiati in quinta posizione.

Bilancio trionfale per l’Italia, dopo un avvio di stagione abbastanza difficile tra Lillehammer e Falun, con addirittura due atleti che hanno fatto breccia nella top20 grazie al 16° posto di Giovanni Bresadola e al 20° di Alex Insam. Eliminato in qualificazione Francesco Cecon.