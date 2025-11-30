Salto con gli sci: il vento cancella la domenica di Ruka

Niente competizione a Ruka nella Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2025-2026 quest’oggi. Le cattive condizioni di vento, infatti, hanno portato l’organizzazione a decidere di cancellare l’intera giornata, in cui non c’è stata possibilità di presentarsi al via. In sostanza, questa volta il meteo vince nei confronti dello sport.

Sarebbero stati al via in 64. Tra questi, in casa Italia, Francesco Cecon, Alex Insam e Giovanni Bresadola, con quest’ultimo che stava ritrovando una buona condizione dopo delle primissime gare fondamentalmente di assestamento. Tant’è: si ritornerà in gara nella prima settimana di dicembre a Wisla, in Polonia.

Era dal 2019 che il vento non si costituiva parte danneggiante in questa misura a Ruka; in quel caso la gara fu recuperata il 28 febbraio a Lahti, e fu anche una delle ultime a disputarsi prima che la stagione si concludesse anticipatamente in virtù della pandemia di Covid-19 galoppante.

La Coppa del Mondo si ripresenterà a Wisla con un quadro molto interessante: Anze Lanisek primo in classifica generale con 356 punti e già una distanza importante sia sull’altro sloveno Domen Prevc, che è a 270, che su Ryoyu Kobayashi, dato che il nipponico è a quota 266. Tutto il consesso austriaco (Daniel Tschofenig, Stefan Kraft, Jan Hoerl, Stephan Embacher) viaggia dal quarto al settimo posto con 248, 234, 202 e 189 punti.