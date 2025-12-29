Salto con gli sci, al femminile Garmisch-Partenkirchen è feudo esclusivo di Nika Prevc

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci riparte dopo la pausa natalizia e si getta a capofitto verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Non vi sarà un attimo di respiro sino alla manifestazione a Cinque cerchi, alla quale si arriverà al termine di un intenso periodo di competizioni che partirà a San Silvestro.

Il 31 dicembre le ragazze competeranno a Garmisch-Partenkirchen, in Baviera. Località di culto per quanto concerne gli sport invernali, un domani sarà una delle tappe della Tournée dei 4 trampolini femminile, che ancora non ha visto la luce a causa di ostacoli organizzativi sul fronte austriaco. Fosse per i tedeschi, l’evento sarebbe già realtà, ma i “cugini meridionali” non sono altrettanto pronti.

Il Neuen Große Olympiaschanze ha già ospitato due gare riservate alle donne. L’impianto non è particolarmente utilizzato per gli allenamenti, a causa di una logistica scomoda durante l’estate e di un innevamento non sempre ricco durante l’inverno. Cionondimeno, si tratta di una struttura magnifica dal punto di vista architettonico e all’avanguardia sul piano tecnico.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°6

Borgo: Garmisch-Partenkirchen (Germania)

Struttura: Neuen Große Olympiaschanze (HS142)

Gare ospitate: 2

ESITO GARA 30/12/2023

1. PREVC Nika (SLO)

2. KVANDAL Eirin Maria (NOR)

3. STRATE Abigail (CAN)

4. PINKELNIG Eva (AUT)

5. RAUTIONAHO Jenny (FIN)

6. TAKANASHI Sara (JPN)

7. PAGNIER Josephine (FRA)

8. KRAMER Marita (AUT)

9. KYKKANEN Julia (FIN)

10. GÖRLICH Luisa (GER)

ESITO GARA 31/12/2024

1. PREVC Nika (SLO)

2. KVANDAL Eirin Maria (NOR)

3. PINKELNIG Eva (AUT)

4. REISCH Agnes (GER)

5. SCHMID Katharina (GER)

6. BJØRSETH Thea Min-Yan (NOR)

7. EDER Lisa (AUT)

8. FREITAG Selina (GER)

9. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)

10. STRØM Anna Odine (NOR)

26. SIEFF Annika (ITA)