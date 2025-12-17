Seguici su
Pubblicato

3 minuti fa

il

Questa sera in compagnia di Dario Puppo e Massimiliano Ambesi ci sarà Federico Pellegrino, neo portabandiera di Milano Cortina 2026, tra i protagonisti dell’ultima settimana di sport invernali che ha portato in tutto 20 podi all’Italia

