Dove vedere in tv Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship: orario, programma, streaming

Negli ultimi giorni di dicembre proseguiranno i derby nazionali tra le squadre impegnate nello United Rugby Championship: nell’ottavo turno dell’edizione 2025-2026 si giocherà a Parma il secondo derby italiano tra Zebre e Benetton.

All’andata i trevigiani si imposero tra le mura amiche con lo score di 21-15, conquistando quattro punti e lasciando agli ospiti il solo bonus difensivo: dopo i primi sette turni il Benetton è decimo a quota 13, mentre le Zebre sono tredicesime a quota 11.

La sfida andrà in scena domani, sabato 27 dicembre, allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, con calcio d’inizio fissato per le ore 15.30. La diretta tv del secondo derby italiano tra Zebre e Benetton sarà trasmessa su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW. Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ZEBRE-BENETTON

Sabato 27 dicembre – Stadio Sergio Lanfranchi di Parma

Ore 15.30: Zebre Parma-Benetton – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ZEBRE-BENETTON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.