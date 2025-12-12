Rugby, Challenge Cup: la Benetton vuole il bis contro Perpignan

Torna la Rugby Challenge Cup e nel weekend si disputa la seconda giornata della manifestazione continentale e per la Benetton Treviso la chance di continuare a correre, ospitando in casa il Perpignan. Entrambe le formazioni sono reduci da un successo all’esordio, con l’Usap che ha battuto Newport in casa, mentre i veneti hanno espugnato in rimonta il campo dei Lions.

Il Perpignan ha in rosa alcuni nomi ben noti a queste latitudini, come l’azzurro Pietro Ceccarelli, e pericolosi come Jordan Petaia e Jamie Richie. Ma se in Challenge Cup i francesi possono sin qui sorridere, ben diversa la situazione in campionato, dove Perpignan è fermo a zero successi in undici giornate e rischia la retrocessione.

Non sorride neanche la classifica della Benetton sin qui nell’United Rugby Championship, con i veneti in dodicesima posizione con 2 vittorie e 4 sconfitte ottenute. Ma la vittoria in Sudafrica lo scorso weekend si spera abbia dato una scossa ai biancoverdi, che però devono ancora fare il salto di qualità sia in fase offensiva sia difensiva se vogliono puntare a un obiettivo importante in questa stagione.

Alla vigilia del match ha parlato Manuel Zuliani, che prima è tornato sul successo di Johannesburg “Sicuramente si respira un’energia positiva, una vittoria in trasferta in Sudafrica non era assolutamente scontata. Siamo stati bravi a gestire la partita e uscire vittoriosi dal match contro i Lions” e poi ha affrontato il tema USAP, sottolineando come “E’ una squadra forte. E’ una squadra del Top 14: sicuramente arriverà con l’intenzione di volerci mettere sotto con il pacchetto degli avanti e in mischia. Noi dovremo essere bravi a contrastarli. Inoltre loro sono bravi anche nel gioco rotto e nel giocare velocemente con gli offload, quindi dovremo farci trovare pronti e bloccare le loro fonti di gioco. Anche se nel campionato francese ha avuto qualche difficoltà, sicuramente Perpignan arriverà agguerrita qui a Monigo”.