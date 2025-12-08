Rugby: Champions e Challenge Cup, weekend di fuoco. Show Capuozzo e italiane subito protagoniste

È stato un weekend europeo ricco di spunti, con il doppio avvio di Champions Cup e Challenge Cup a riempire il calendario ovale. Tra conferme, colpi esterni e risultati pesanti, la prima giornata delle due competizioni ha mostrato un livello già altissimo, indicando quali squadre sembrano più pronte a incidere fin da subito. Dalla vittoria-shock degli Stormers a Bayonne fino al dominio dell’Ulster in Challenge Cup, il cammino continentale si annuncia intenso e senza pause, con i prossimi turni già decisivi per l’equilibrio delle pool.

La Champions Cup ha aperto la stagione con un risultato subito sorprendente: i DHL Stormers hanno violato lo Stade Jean-Dauger, infliggendo ad Aviron Bayonnais una sconfitta interna che pesa e che lancia un segnale forte al resto della Pool 3. Sabato, invece, ha confermato lo spessore delle favorite: Saracens e Bath hanno messo in campo prestazioni dominanti, travolgendo rispettivamente Clermont e Munster, mentre Leinster, Bordeaux-Bègles e La Rochelle hanno mostrato autorità nel superare Harlequins, Bulls e Leicester. Protagonista assoluto di giornata lo Stade Toulousain, spaziale nel 56-19 rifilato agli Sharks, con Antoine Dupont di nuovo in Champions e una tripletta scintillante di Ange Capuozzo.

Nei gironi, la situazione riflette l’equilibrio al vertice: Toulouse, Saracens e Glasgow volano a quota 5 nella Pool 1, Bath, Gloucester ed Edinburgh guidano la Pool 2, mentre La Rochelle e Leinster partono forte nella Pool 3. Bordeaux-Bègles e Northampton si prendono invece il comando nella Pool 4, con Bristol poco dietro. Una prima giornata che lascia già intravedere la posta in palio del prossimo turno, con sfide pesantissime come Stormers-La Rochelle, Glasgow-Toulouse e l’anticipo Leicester-Leinster che aprirà il programma del 12 dicembre.

CHAMPIONS CUP – risultati e classifiche

Pool 1

Sale Sharks 21 – 26 Glasgow Warriors

Saracens 47 – 10 Clermont Auvergne

Toulouse 56 – 19 Hollywoodbets Sharks

Classifica: Toulouse 5, Saracens 5, Glasgow Warriors 5, Sale Sharks 1, Clermont Auvergne 0, Hollywoodbets Sharks 0

Pool 2

Bath Rugby 40 – 14 Munster

Gloucester 34 – 14 Castres Olympique

Edinburgh 33 – 20 RC Toulon

Classifica: Bath 5, Gloucester 5, Edinburgh 5, RC Toulon 0, Castres Olympique 0, Munster 0

Pool 3

Aviron Bayonnais 17 – 26 DHL Stormers

La Rochelle 39 – 20 Leicester Tigers

Leinster 45 – 28 Harlequins

Classifica: La Rochelle 5, Leinster 5, DHL Stormers 4, Harlequins 1, Leicester Tigers 0, Aviron Bayonnais 0

Pool 4

Vodacom Bulls 33 – 46 Bordeaux-Bègles

Scarlets 16 – 17 Bristol Bears

Pau 27 – 35 Northampton Saints

Classifica: Bordeaux-Bègles 5, Northampton Saints 5, Bristol Bears 4, Scarlets 1, Vodacom Bulls 1, Pau 0

Se la Champions ha regalato spettacolo, la Challenge Cup non è stata da meno, con risultati che hanno subito delineato le gerarchie provvisorie. Ulster ha mandato un messaggio fragoroso al torneo con il suo 61-7 al Racing 92, mentre Newcastle ha trovato a Lione una vittoria fondamentale, la prima lontano dai confini britannici. Ospreys, Exeter Chiefs e Stade Français hanno risposto con prestazioni solide, ribaltando situazioni complicate o confermando il loro stato di forma contro avversarie competitive come Connacht, Cheetahs e Cardiff.

Ottima anche la partenza delle italiane: Benetton ha colto un successo di grande valore a Johannesburg, superando i Lions 26-18 grazie a lucidità e gestione nei momenti chiave, mentre le Zebre Parma hanno ritrovato fiducia travolgendo Montauban 41-17 nel calore del Lanfranchi. Con Zebre, Montpellier, Ospreys e Ulster tutte a quota 5 nelle rispettive pool, e Benetton e Newcastle subito in scia, la Challenge Cup si annuncia più equilibrata che mai, con le prossime giornate pronte a confermare ambizioni e gerarchie di un’edizione iniziata con passo deciso.

CHALLENGE CUP – risultati e classifiche

Pool 1

Black Lion vs Montpellier 13 – 24

Ospreys vs Connacht 24 – 21

Zebre Parma vs Montauban 41 – 17

Classifica: Zebre 5, Montpellier 5, Ospreys 5, Connacht 1, Black Lion 0, Montauban 0

Pool 2

Perpignan vs Dragons RFC 41 – 17

Lyon vs Newcastle Red Bulls 14 – 23

Lions vs Benetton 18 – 26

Classifica: Perpignan 5, Newcastle 4, Benetton 4, Lions 0, Lyon 0, Dragons 0

Pool 3

Ulster vs Racing 92 61 – 7

Exeter Chiefs vs Toyota Cheetahs 42 – 12

Stade Français vs Cardiff 38 – 17

Classifica: Ulster 5, Exeter Chiefs 5, Stade Français 5, Cardiff 0, Cheetahs 0, Racing 92 0