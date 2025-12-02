Regalone per Milano in Champions League! L’Eczacibasi crolla in Grecia. E le voci su Antropova…

Si pensava che la lotta per il primo posto nel gruppo C della Champions League di volley femminile fosse soltanto un discorso tra Milano e l’Eczacibasi Istanbul, ma la seconda giornata della fase a gironi si è aperta con una sorpresa: la compagine turca è stata sconfitta al tie-break dal poco quotato Olympiacos, che settimana scorsa aveva perso per 3-0 contro le seconde linee del Vero Volley. La formazione greca ha regalato la prima vera sorpresa della massima competizione europea, imponendosi per 3-2 (21-25; 25-16; 19-25; 26-24; 18-16) e facendo un bel regalo alla società lombarda nella corsa verso il primato nel raggruppamento, che assicura la qualificazione diretta ai quarti di finale (le seconde e la miglior terza dovranno passare dai playoff).

Un superba Milica Kubura (26 punti), Ivana Vanjak (14) e Amanda Coneo (13) sono riuscite a prevalere sul sestetto di coach Giulio Bregoli, guidato in particolar modo da big come l’opposto Magdalena Stysiak (22 punti), la schiacciatrice Ebrar Karakurt (18), Sinead Jack-Kisal (15) e Dana Rettke (12). Capovolgimento di fronte inatteso: Eczacibasi al comando con una vittoria (4 punti), Milano seconda con un successo (3 punti), Olympiacos terzo con una affermazione (2 punti), Zeleznicar quarto a zero, domani le meneghine potrebbero operare il sorpasso battendo le modeste serbe. Lo scontro diretto di gennaio tra le ragazze di Stefano Lavarini e le anatoliche avrebbe poi un peso specifico nella lotta per il primo posto.

L’Eczacibasi è balzato agli onori della cronaca odierna prima di questo ko perché le voci di mercato su Ekaterina Antropova si sono fatte insistente: le Tigri avrebbero avanzato un’offerta alla bomber di Scandicci e potrebbero acquistare le prestazioni dell’opposto della nostra Nazionale (determinante per il successo agli ultimi Mondiali, in staffetta con Paola Egonu) per la prossima stagione. Un’altra azzurra di rango potrebbe volare in Turchia dopo i trasferimenti estivi di Alessia Orro (Fenerbahce Istanbul) e Myriam Sylla (Galatasaray Istanbul).