Alberto Razzetti: “Ho cercato di risparmiare energie. Credo di aver disputato un’ottima semifinale”

Nella prima semifinale dei 200 misti degli Europei in vasca corta, competizione in corso di svolgimento a Lublino, Alberto Razzetti s’impone con grande autorevolezza e senza neanche dover tirare al massimo delle proprie possibilità. Domani la finale per le medaglie.

Razzetti chiude la propria performance con il tempo di 1’53”48 e si qualifica per la finale con il quarto tempo assoluto. Il ritmo, in questo finale di competizione, sarà molto serrato, con tante gare in un lasso di tempo ristretto, la sensazione però è che l’azzurro possa avere tutte le carte in regola per giocarsi almeno una medaglia.

Lo spagnolo Hugo Gonzalez De Oliveira stabilisce il miglior tempo con 1’52”68, alle spalle dell’iberico si piazza il turco Berke Saka con il tempo di 1’53″16. Conclude la sua prestazione in terza posizione, 1’53″22 il suo crono di riferimento, il campione in carica Duncan Scott.

Alberto Razzetti, appena uscito dalla vasca, ha commentato così la sua prova ai microfoni Rai: “Ho cercato di risparmiare energie. È stata una giornata facile per cercare di rompere il ghiaccio ed entrare bene nella competizione. Credo di aver disputato un’ottima semifinale, vedremo domani come andrà la gara”.