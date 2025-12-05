Quando conta, Thomas Ceccon c’è! Campione d’Europa in vasca corta nei 100 dorso

Primo italiano della storia a vincere un oro nei 100 dorso negli Europei in vasca corta e prima affermazione assoluta individuale nella rassegna continentale di Lublino (Polonia) per la Nazionale italiana di nuoto. Tutto questo si racchiude in quanto fatto da Thomas Ceccon nella finale del suo stile preferito.

Mancava all’appello questo sigillo e Thomas l’ha centrato con la qualità del campione. Usando i turni di avvicinamento all’atto conclusivo come un modo per testarsi, Ceccon ha aperto il gas nel momento che contava maggiormente nel suo naturale modo di gareggiare, ovvero in progressione.

All’attacco fin dal primo 25 metri, cercando fin da subito di avere le sensazioni giuste. Una virata forse non perfetta e il tocco ai 50 metri terzo in 23″73, vicinissimo però a chi guidava le fila, ovvero il romeno Denis-Laurean Popescu (23″55). Nel terzo 25 metri lo strappo in 12″76, il migliore di tutti, per andarsi a involare con un’ultima vasca da 12″80, stampando il tempo complessivo di 49″29. Un crono che gli ha permesso di migliorare il suo personale di 49″59 e di mettersi al collo il metallo più pregiato.

Lo aveva promesso a se stesso il fuoriclasse vicentino e l’ha realizzato. Dopo l’oro nella staffetta 4×50 stile libero maschile, un altro centro di prestigio. Si è dovuto arrendere il francese Mewen Tomac, campione a Otopeni nel 2023 quando Thomas non c’era (49″46), e bronzo per il britannico Oliver Morgan in 49″68, costretto ad arrendersi all’incedere di chi l’ha preceduto.

Una finale nella quale l’altro azzurro, Lorenzo Mora, si è classificato quinto, togliendosi la soddisfazione di abbattere il muro dei 50″ e di toccare la piastra in 49″95.