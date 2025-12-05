Quadarella: “Non mi aspettavo di migliorare così il mio tempo. Ho preso grande consapevolezza”

Nella finale degli 800 stile libero femminile degli Europei in vasca corta di Lublino Simona Quadarella conquista una splendida medaglia d’argento, la seconda nella competizione. L’azzurra ha concluso la sua performance con il tempo di 8’03″00, crono che le vale il nuovo record italiano della specialità fino ad oggi detenuto da Alessia Filippi.

Quadarella è stata protagonista di un nuovo avvincente duello con Isabel Gose che è riuscita a distanziare la rivale solamente nel finale grazie alla sua inesorabile progressione. L’ 8’01″90 con cui la tedesca taglia il traguardo vale il record dei campionati. Completa il podio l’altra teutonica Maya Werner con 8’14″41.

Queste le dichiarazioni rilasciata da Simona Quadarella ai microfoni della Rai al termine della sua gara: “Non pensavo sinceramente di poter migliorare così il mio tempo. Vivo un momento strano. Sono riuscita ad abbassare il mio personale di quasi cinque secondi”.

Sul cambio di allenatore e la consapevolezza nei propri mezzi: “Cerco continue conferme sul fatto che la scelta di cambiare allenatore sia stata quella giusta. Ho preso grande consapevolezza, il lavoro svolto mi sta facendo sicuramente bene. Devo ammettere che c’è davvero un ottimo equilibrio tra condizione fisica e mentale. Per me è quasi tutto nuovo, in passato ho avuto diverse difficoltà in vasca corta. Abbiamo lavorato sui dettagli che mi impedivano di rendere al meglio. Federica Pellegrini e Alessia Filippi erano le atlete che seguivo di più da piccolina. Per me è importante aver battuto i loro record. Domani nei 1500 andrò a caccia di un ottimo tempo e di una medaglia”.