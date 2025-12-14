Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia a St. Moritz? I premi per i podi in Coppa del Mondo: la solidità paga

Sofia Goggia ha archiviato con una serie di risultati solidi il lungo fine settimana di St. Moritz, dove sono andate in scena le prime gare stagionali nelle discipline veloci per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca non è riuscita a vincere in terra elvetica, ma è salita sul podio in due occasioni: terzo posto nella seconda discesa libera e in superG, quarta piazza nella prima discesa.

Questa trasferta non ha portato l’acuto della Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018, ma la continuità e la solidità non vanno sottovaluti quando mancano meno di due mesi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I riscontri hanno avuto anche un interessante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia grazie ai risultati ottenuti nella tappa di St. Moritz valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Nello specifico il terzo posto viene premiato con 13.968 euro, mentre la quarta piazza garantisce un assegno da 10.476 euro. In totale, dunque, Sofia Goggia ha portato a casa 38.412 euro e così in questa stagione è salita a quota 47.608 euro, utili per la dodicesima posizione nella classifica dei premi stilata ufficialmente dalla FIS.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA A ST. MORITZ

Terzo posto in discesa libera: 13.968 euro.

Terzo posto in superG: 13.968 euro.

Quarto posto in discesa libera: 10.476 euro.

TOTALE: 47.608 euro.