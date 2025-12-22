Altri video
FOCUS PASSION | Moana60 Spirit of Sailing e Calasetta Basket: sport, mare e comunità
TALENT ZONE – Tempo al tempo nei 200 di Margherita Castellani
Beach Zone | Andrea Zurini: dal campo all’insegnamento, il beach volley raccontato da chi lo vive
Giovanni Guatti, oro europeo alla prima con l’Italia. Dall’università al trionfo continentale
Tecnica, mentalità e risultati concreti.
In questa puntata di FOCUS incontriamo Luca Arca, uno dei protagonisti del wheelchair tennis italiano.
Dal numero 1 nazionale ai 14 titoli internazionali ITF, passando per infortuni, rientri e nuove vittorie, Luca racconta cosa significa allenarsi ogni giorno per migliorare, scalare le classifiche e restare competitivo nel tempo.
Parliamo di:
• lavoro tecnico e fisico quotidiano
• forza mentale nei momenti difficili
• successi nazionali e internazionali
• obiettivi futuri nel circuito ITF
Un’intervista che mette al centro l’atleta, la prestazione e la cultura del tennis paralimpico ad alto livello.
Conduce Alice Liverani ️