Perché è stata cancellata la seconda prova di discesa in Val Gardena. Un solo test prima delle gare

La seconda prova cronometrata della discesa della Val Gardena è stata cancellata. Una decisione arrivata già in queste prime ore della mattina, visto che la pioggia e la neve continuano a non dare tregua. Davvero impossibile preparare la pista e poi soprattutto garantire la sicurezza agli atleti, così organizzatori e FIS hanno deciso di cancellare la prova odierna, lasciando così un solo giorno di test (quello di ieri) prima della tre giorni di gare sulla Saslong.

Forse per gli atleti è anche un bene, visto che possono riposarsi in vista di un programma durissimo. Discesa domani che recupera quella cancellata a Beaver Creek, poi superG venerdì e nuova discesa sabato. Avendo già svolto ieri una prova, non si dovrà procedere a nessuna variazione del programma originale, visto che per regolamento le discese di Coppa del Mondo possono essere affrontate se prima si è tenuta almeno una prova cronometrata.

Già ieri comunque il meteo non era stato clemente, con una nevicata nel corso della prova che non ha sicuramente aiutato gli atleti, con una visibilità non proprio ottimale. A realizzare il miglior tempo è stato lo svizzero e grande favorito giorni Marco Odermatt, che ha preceduto l’austriaco Daniel Hemetsberger ed un ottimo Dominik Paris, che ha dunque iniziato al meglio questa tre giorni sulla Saslong.

Le previsioni del meteo sembrano essere migliori nella giornata di domani e dunque la discesa libera non dovrebbe essere a rischio, come anche successivamente il superG di venerdì e la discesa di sabato, dove il meteo dovrebbe ulteriormente migliorare, con l’assenza di possibili precipitazioni.