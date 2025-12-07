Quando parte Sofia Goggia nel secondo gigante di Tremblant: orario esatto, n. di pettorale, tv

Sofia Goggia è pronta per una nuova sfida tra le porte larghe, sulle nevi di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sul pendio canadese la campionessa bergamasca e tutte le atlete saranno chiamate a un altro impegno in gigante dopo quello che si è disputato ieri e in cui la sciatrice azzurra ha messo in mostra dei miglioramenti in questa specialità.

Dopo l’uscita all’esordio di Soelden e il 17° posto di Copper Mountain, è arrivato un ottavo posto per Sofia che ha dato conferma di gradire il pendio canadese. I dati in questo senso non mentono, dal momento che è per Goggia la terza volta in altrettante partecipazioni in questa sede che finisce tra le prime dieci. Quest’oggi si vorrà chiaramente migliorare, per dare un seguito al trend.

L’azzurra si dovrà guardare chiaramente da una scatenata Alice Robinson. La neozelandese sembra essere entrata in feeling col gigante, essendo andata a segno a Copper e ieri nel primo gigante previsto sulla Flying Mile. Vedremo se la nostra portacolori avrà “argomenti” per rientrare nel novero delle atlete in grado di contrastare l’incedere di una Robinson in grande spolvero.

Il secondo gigante di Tremblant (Canada), prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, è previsto quest’oggi (domenica 7 dicembre), con prima manche alle ore 16:00 e seconda alle ore 19:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD in diretta per la prima manche, mentre la seconda ci sarà la differita dalle 22:10 sempre sul canale della tv di Stato. In streaming si potrà seguire in diretta la prima manche su RaiPlay e la seconda su RaiPlay Sport 2. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA NEL SECONDO GIGANTE DI TREMBLANT

Sofia Goggia partirà col pettorale n.17, alle ore 16.25 circa (salvo ritardi per cause meteo, cadute, infortuni, etc.).

SCI ALPINO OGGI IN TV

Domenica 7 dicembre (orari italiani)

Ore 16:00 prima manche gigante femminile a Tremblant (Canada)

Ore 19:00 seconda manche gigante femminile a Tremblant (Canada)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (prima manche gigante femminile a Tremblant; dalle 22:10 la differita della seconda manche del gigante femminile a Tremblant)

Diretta streaming: RaiPlay (prima manche gigante femminile a Tremblant), RaiPlay Sport 2 (seconda manche del gigante femminile a Tremblant)

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST GIGANTE FEMMINILE TREMBLANT

1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

2 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

3 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

4 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

5 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

6 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

8 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

9 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

10 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

11 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

12 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

13 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

14 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

15 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

19 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

20 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

22 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

23 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

24 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

25 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

26 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

27 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

28 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

29 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

30 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

31 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

32 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

33 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

34 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic

35 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

36 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

37 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head

38 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

39 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

40 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

41 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon

42 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

43 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

44 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

45 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

46 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle

47 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

48 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer

49 108642 GIESBRECHT Kendra 2005 CAN Rossignol

50 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer