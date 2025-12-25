Quando il volley a Santo Stefano? Orari, tv, streaming: in campo A1 femminile e Superlega

Come da tradizione la pallavolo sarà grande protagonista nella giornata di Santo Stefano, regalando una vera e propria abbuffata a tutti gli appassionati in un giorno di festa. Venerdì 26 dicembre sarà particolarmente ricco per l’universo del volley, con la proposta di ben dodici partite! Dal pomeriggio fino alla tarda serata ce ne sarà davvero per tutti i gusti, un tripudio assoluto tra Superlega maschile (sei incontri, ovvero l’intera tredicesima giornata) e Serie A1 femminile (sei match, la quasi totalità della diciassettesima giornata).

Si incomincerà alle ore 16.00 con l’irrinunciabile big match tra Civitanova e Piacenza: Bovolenta e compagni faranno visita alla Lube di Nikolov e Bottolo per un testa a testa di fondamentale importanza in ottica classifica generale. Alla stessa ora si consumerà anche la prima proposta tra le donne con il confronto tra San Giovanni in Marignano e Vallefoglia. Alle ore 17.00, invece, Verona ospiterà il fanalino di coda Grottazzolina: obiettivo vittoria per Keita e compagni, in modo da continuare a sognare in grande.

Alle ore 17.00 sono previste tre partite femminili: riflettori puntati su Novara-Bergamo, con le Zanzere obbligate a stare attente di fronte al proprio pubblico visto il potenziale delle orobiche e con il chiaro intento di proseguire la propria marcia nelle posizioni nobili della classifica; Cuneo-Monviso e Perugia-Macerata avranno invece un enorme peso specifico nella sfida salvezza.

Alle ore 18.00 spazio al penultimo incontro femminile (un interessante Busto Arsizio-Chieri, con le piemontesi che vogliono continuare a volare in alto) e a tre partite maschili: la sfida al vertice tra Trento e Perugia si consumerà a distanza sui campi di Monza e Cisterna (tra l’altro l’incrocio tra dolomiti e brianzoli sarà un antipasto di Coppa Italia), mentre Milano dovrà fare i conti con Padova.

Alle ore 18.30 scenderanno in campo le Campionesse del Mondo: Scandicci darà vita al sempre rovente derby toscano con Firenze, in palio punti importanti per l’inseguimento a Conegliano da una parte e per continuare a inseguire i playoff dall’altro. La proposta serale sarà maschile: alle ore 20.30 il PalaPanini si addobberà a festa per fare da cornice a Modena-Cuneo.

Gli appassionati avranno fatto caso al fatto che Conegliano e Milano non scenderanno in campo: le Campionesse d’Europa e le lombarde saranno infatti impegnate nello scontro diretto in programma sabato 27 dicembre (ore 18.00), rivincita della Supercoppa Italiana vinta dalle meneghine e dell’incontro d’andata di Serie A1 portato a casa dalle venete.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di volley che si giocheranno a Santo Stefano (venerdì 26 dicembre). Civitanova-Piacenza e Firenze-Scandicci saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD; San Giovanni in Marignano-Vallefoglia, Verona-Grottazzolina, Novara-Bergamo, Monza-Trento e Modena-Cuneo potranno essere seguite in diretta streaming su DAZN; tutte le partite sarannno visibili in diretta streaming su VBTV.

CALENDARIO VOLLEY A SANTO STEFANO: DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Venerdì 26 dicembre

16.00 Superlega maschile: Civitanova vs Piacenza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

16.00 Serie A1 femminile: San Giovanni in Marignano vs Vallefoglia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

17.00 Superlega maschile: Verona vs Grottazzolina (diretta streaming su VBTV, DAZN)

17.00 Serie A1 femminile: Cuneo vs Monviso (diretta streaming su VBTV)

17.00 Serie A1 femminile: Perugia vs Macerata (diretta streaming su VBTV)

17.00 Serie A1 femminile: Novara vs Bergamo (diretta streaming su VBTV, DAZN)

18.00 Superlega maschile: Monza vs Trento (diretta streaming su VBTV, DAZN)

18.00 Superlega maschile: Cisterna vs Perugia (diretta streaming su VBTV)

18.00 Superlega maschile: Milano vs Padova (diretta streaming su VBTV)

18.00 Serie A1 femminile: Busto Arsizio vs Chieri (diretta streaming su VBTV)

18.30 Serie A1 femminile: Firenze vs Scandicci (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 Superlega maschile: Modena vs Cuneo (diretta streaming su VBTV, DAZN)