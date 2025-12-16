Beach volley, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il Comitato Olimpico Internazionale ha definito i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 per il beach volley. Ai Giochi saranno presenti 24 squadre per genere: 23 binomi si qualificheranno sul campo, mentre una coppia statunitense avrà diritto di scendere sulla sabbia in rappresentanza del Paese ospitante (nel caso di un’ammissione per merito sportivo si procederà a una ricollocazione).

I primi pass verranno assegnati ai Campionati Continentali del 2026: tutti i vincitori staccheranno il biglietto per la rassegna a cinque cerchi, per un totale di cinque biglietti per genere. Secondo appuntamento nel 2027 con i Mondiali: i vincitori voleranno ai Giochi, se dovessero essere già ammessi allora verranno ripescati i migliori classificati non ancora qualificati.

Successivamente verrà preso in considerazione il ranking FIVB: i migliori 14 binomi al 29 febbraio o al 31 marzo 2028 (date esatte da definire), non qualificati attraverso campionati continentali e Mondiali, voleranno ai Giochi. Gli ultimi tre pass per genere verranno assegnati attraverso le Olympic Qualifier Series, in programma in data da definire tra il 1° aprile e l’11 giugno 2028: tre eventi, ciascuno con le presenza di 16 coppie, le vincitrici di ogni serie voleranno a Los Angeles 2028. Alle Olimpiadi ogni Nazione potrà schierare massimo due coppie per genere.