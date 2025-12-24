Quanto si guadagna alla World Tennis Continental Cup 2025? Chi partecipa e il possibile montepremi

Ci si avvicina a grandi passi all’inizio della nuova stagione tennistica, che partirà ufficialmente il prossimo 2 gennaio con la United Cup e che subito dopo proporrà gli Australian Open, primo Slam della nuova annata agonistica che si disputerà sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Per scaldare al meglio i motori in vista degli appuntamenti in terra oceanica sono stati programmati degli eventi di esibizione, tra cui la World Tennis Continental Cup. Si tratta della prima edizione di un nuovo torneo, previsto sul cemento di Shenzhen (Cina) dal 26 al 28 dicembre.

Ai nastri di partenza ci sarà anche il nostro Flavio Cobolli, reduce dal trionfo in Coppa Davis e da una serie di allenamenti con Carlos Alcaraz in Spagna. Le giornate trascorse con il numero 1 del mondo avranno arricchito il bagaglio del romano, desideroso di essere protagonista nel corso del 2026. Tra i rivali di riferimento del numero 22 del mondo nella World Tennis Continental Cup ci saranno anche il russo Andrey Rublev (numero 16 del ranking ATP), il monegasco Valentin Vacherot (numero 31) e il padrone di casa Zhang Zhizhen. Tra le donne spazio alla polacca Iga Swiatek, alla svizzera Belinda Bencic, alla kazaka Elena Rybakina e alla cinese Wang Xinyu.

Solitamente le esibizioni vengono organizzate per regalare un po’ di spettacolo al pubblico, permettendo ai giocatori di monetizzare dalle proprie gesta agonistiche. Il montepremi della World Tennis Continental Cup 2025 non è però stato ufficialmente comunicato dagli organizzatori e dunque il grande pubblico non conosce ancora l’entità degli emolumenti che verranno garantiti ai tennisti per questa partecipazione in terra cinese.

MONTEPREMI WORLD TENNIS CONTINENTAL CUP 2025

Le cifre non sono ancora state comunicate dagli organizzatori.