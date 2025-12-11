Sci AlpinoSport in tvSport Invernali
Quando gareggia Giada D’Antonio oggi nello slalom Nor-Am: orari, n. di pettorale, tv, streaming
Saranno quattro le azzurre al via della prima manche dello slalom femminile di Copper Mountain (USA), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino: oggi, giovedì 11 dicembre, l’azione scatterà alle ore 16.30 italiane, e saranno 84 le atlete in gara.
LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI NOR-AM ALLE 16.30 E 19.30
Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari“, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. Nella prima manche Giada D’Antonio partirà col 30, Anna Trocker col 32, Cecilia Pizzinato col 37 ed Margherita Sala col 51.
La seconda manche, invece, scatterà alle ore 19.30 italiane: in Nor-Am Cup la seconda run sarà aperta alle migliori 60 atlete della prima discesa, così come accaduto in gigante. Si inizierà con l’inversione delle migliori 30, poi partiranno le atlete dalla 31ma alla 60ma posizione.
Per lo slalom femminile di Copper Mountain (Stati Uniti), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino, la diretta tv non sarà assicurata e la diretta streaming non sarà disponibile, ma la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO NOR-AM CUP SCI ALPINO 2025-2026
Giovedì 11 dicembre – Copper Mountain (Stati Uniti)
Ore 16.30 Prima manche slalom femminile
Ore 19.30 Seconda manche slalom femminile
PROGRAMMA NOR-AM SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
