LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am 2025 in DIRETTA: Giada D’Antonio si cimenta nella specialità preferita

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima gara di slalom speciale femminile dalle nevi di Copper Mountain (USA), valida per la Nord American Cup 2025-2026, si disputano due gare nello stesso giorno!

Dopo le due prove di gigante andate in scena tra ieri e martedì, ecco che si comincia a gareggiare anche tra i pali stretti e lo si fa con un autentico tour de force generale, visto che sono in programma ben 4 manche quest’oggi sulle nevi americane. Da vedere se gli organizzatori saranno in grado di garantire tutte le prove che sono in programma, tutt’altro che scontato a nostro avviso.

Slalom speciale che è senza dubbio la specialità preferita della grande promessa azzurra dello sci alpino, la campana Giada D’antonio. Quest’ultima ha impressionato lungo tutto l’avvio di stagione, per lei avvenuto nelle categorie minori, con qualifiche ottenute con numeri impossibili e pettorali drasticamente abbassati. Chissà che, con un altro paio di exploit quest’oggi, non possa avanzare la sua candidatura ad un posto in Coppa del Mondo già nel mese di gennaio.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la prima Diretta LIVE giornaliera da Copper Mountain (USA), ove si disputeranno due gare di Slalom Speciale femminile valide per la Nor-Am Cup. Vi aspettiamo!