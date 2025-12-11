Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali

Dove vedere in tv lo sci alpino questo fine settimana: orari St. Moritz e Val d’Isere, canali, streaming

Pubblicato

2 minuti fa

il

Per approfondire:
Marco Odermatt/LaPresse

La Coppa del Mondo di sci alpino, conclusa la trasferta in terra nordamericana, ritorna in Europa. Il calendario propone un fitto programma di gare che, nei due settori, potrà certamente offrire grandi emozioni a tutti gli appassionati. Val D’Isere per gli uomini e Sankt Moritz per le donne, gli scenari in cui sciatori e sciatrici si cimenteranno.

L’appuntamento immancabile nella storica località francese propone il quarto slalom gigante stagionale, in programma sabato, e il ritorno dello slalom speciale, disciplina giunta alla terza gara dell’anno, nella giornata di domenica. Per entrambe le gare la prima manche è in programma alle 09:30, mentre la seconda prenderà il via alle 13:00.

In Svizzera è il momento dell’esordio stagionale per le specialiste delle discipline veloci. Si parte venerdì 12 con la disputa della prima discesa libera. Sabato 13, alle 10:45, le discesiste tornano subito in pista. Domenica 14, partenza prevista alle 10:45, il primo SuperG stagionale chiuderà la tre giorni di gare in terra elvetica.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD  in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.

 

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Venerdì 12 dicembre

Ore 10.15 Discesa libera femminile                  Sankt Moritz

Sabato 13 dicembre

Ore 09.30 Prima manche gigante maschile      Val D’Isere
Ore 10.45 Discesa libera femminile                   Sankt Moritz
Ore 13.00 Seconda manche gigante maschile  Val D’Isere

Domenica 14 dicembre

Ore 09.30 Prima manche slalom maschile       Val D’Isere
Ore 10.45 SuperG femminile                               Sankt Moritz
Ore 13.00 Seconda manche slalom maschile   Val D’Isere

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING  

Diretta tv: Rai2 , RaiSport + HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay;  Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

 

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità