Quando Thomas Ceccon in finale nei 100 dorso agli Europei: orario esatto, n. di corsia, avversari, tv
Si è conclusa nel migliore dei modi per l’Italia la terza giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Nella piscina di 25 metri di Lublino, in Polonia, il Bel Paese ha arricchito il medagliere con il terzo oro conquistato dalla staffetta 4×50 stile libero mista. Si tratta della terza affermazione nella rassegna continentale arrivata dalle prove a squadre.
Nella giornata di domani però il numero di metalli potrebbe continuare a crescere. Nella serata di venerdì 5 dicembre è infatti in programma l’ultimo atto dei 100 dorso maschili, con la presenza di Thomas Ceccon e Lorenzo Mora, qualificati alla finale con lo stesso crono (50″07). Semifinale gestita in mattinata dal campione olimpico che domani cercherà di prendersi con forza il titolo.
Tutt’altro discorso per Lorenzo Mora che proverà a migliorare la sua prestazione. Ceccon dovrà vedersela in primis con il britannico Oliver Morgan, autore di un ottimo 49″62 ma non potrà ignorare per l’oro il ceco Miroslav Knedla che ha stampato nel penultimo atto un 49″80. Da non dimenticare poi il campione d’Europa in carica Mewen Tomac, pienamente in lizza per una medaglia.
PROGRAMMA FINALE 100 DORSO EUROPEI NUOTO IN VASCA CORTA 2025
Venerdì 5 dicembre
Ore 19.06 Aqua Arena (Lublino, Polonia)
AVVERSARI E NUMERI DI CORSIA
1 CZE Jan CEJKA (50.11)
2 FRA Mewen TOMAC (50.07)
3 ROU Denis-Laurean POPESCU (49.99)
4 GBR Oliver MORGAN (49.62)
5 CZE Miroslav KNEDLA (49.80)
6 ITA Thomas CECCON (50.07)
7 ITA Lorenzo MORA (50.07)
8 IRL John SHORTT (50.16)
DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI NUOTO IN VASCA CORTA 2025
Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 digitale terrestre)
Diretta streaming: Rai Play
Diretta Live testuale: OA Sport