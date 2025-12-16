Qual è la partita più bella dell’anno? Sinner sconfitto da una partita di Alcaraz: il premio ATP e l’asterisco sugli Slam

Jannik Sinner ha dato vita ad alcune partite memorabili nel corso della stagione che si è appena conclusa, come la memorabile finale del Roland Garros persa contro lo spagnolo Carlo Alcaraz (durata più di cinque ore e decisa al quinto set, dopo aver avuto a disposizione tre match-point consecutivi) e l’atto conclusivo di Wimbledon, vinto proprio contro l’iberico per 3-1. Il dualismo tra il fuoriclasse altoatesino e l’attuale numero 1 del mondo ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati, ma l’Associazione Tennisti Professionisti non prende in considerazione gli Slam per l’assegnazione del premio di miglior partita dell’anno.

Le partite giocate agli Australian Open, al Roland Garros, a Wimbledon e agli US Open non vengono conteggiati in questo ambito. L’ATP Tour’s Match of the Year è stato riconosciuto al quarto di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Alcaraz e il francese Arthur Fils. Il transalpino ha vinto il primo set sulla terra rossa del Principato, ma poi lo spagnolo ha inscenato la rimonta e si è imposto per 4-6, 7-5, 6-3 in due ore e ventitré minuti di gioco, salvando tre break-point sul 5-5 0-40 nel secondo set e recuperando da 1-3 nel terzo parziale.

Alcaraz-Fils ha avuto la meglio sulla finale del torneo ATP 500 di Vienna vinta da Jannik Sinner contro il tedesco Alexander Zverev e sull’atto conclusivo dell’ATP 250 di Atene vinta dal serbo Novak Djokovic su Lorenzo Musetti.