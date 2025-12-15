Marcos Baghdatis fa la sua previsione: “Alcaraz vincerà più Slam di Sinner per un motivo”

Un argomento spesso proposto in questa pausa del massimo circuito internazionale del tennis. Il tema è quello delle vittorie Slam dei due grandi dominatori del tennis contemporaneo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Allo stato attuale delle cose, lo spagnolo è avanti nel computo dei titoli Major, con sei centri, rispetto ai quattro dell’altoatesino.

Entrambi possono concludere il Carrer Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i tornei più importanti del circuito (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) nel corso della propria carriera, anche in anni diversi. A Carlitos manca l’Open australiano, mentre a Jannik il Roland Garros. Vedremo chi riuscirà per primo a completare l’opera.

A dare una chiave di lettura in proposito è stato l’ex n.8 del mondo, Marcos Baghdatis, in un’intervista esclusiva a Tennis365. “È molto difficile dire chi dei due avrà più titoli Slam. Se devo scegliere, direi Alcaraz perché ha più varietà nel suo gioco. Mentalmente, però, è forse meno costante di Sinner: questa è una cosa che gli potrebbe ritorcersi contro. Detto ciò, la mia scelta ricade comunque sullo spagnolo“.

E sul terzo incomodo: “Forse Joao Fonseca. È uno di quelli che potrebbe riuscire a intromettersi nella rivalità, e penso che lo farà. Ma a parte Fonseca, soprattutto in uno Slam dove si gioca al meglio dei cinque set, non vedo chi possa fermare Alcaraz e Sinner… Sì, magari Alexander Zverev può vincere. Ma sarà dura“, ha concluso.