Qual è la partita più bella dell’anno? Sinner e Alcaraz campeggiano nella classifica ATP

La memorabile finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata riconosciuta dall’ATP come la partita più bella dell’anno. Un confronto durato cinque ore e ventinove minuti di gioco, con il successo in rimonta dello spagnolo con il punteggio di 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2) annullando tre match-point consecutivi. L’atto conclusivo del secondo Slam della stagione ha incendiato la grande sfida tra i due tennisti di riferimento del momento, poi l’altoatesino ha avuto modo di rifarsi tra Wimbledon e ATP Finals.

L’Associazione dei Tennisti Professionisti ha spiegato: “Non è stata solo la migliore partita importante della stagione, ma una delle migliori di tutti i tempi. Un’epopea durata cinque ore e 29 minuti che ha mostrato lo sport al suo massimo livello. Nella finale del Roland Garros, Alcaraz e Jannik Sinner hanno offerto uno spettacolo che rimarrà nella memoria per anni, spingendosi a vicenda al limite con continui capovolgimenti di fronte e colpi incredibili. Alcaraz ha recuperato da due set a zero e è diventato il terzo uomo nell’era Open a salvare almeno un match-point sulla strada verso un trofeo del Grande Slam. Lo spagnolo ha affrontato tre punti di campionato consecutivi sul 3-5, 0-40 nel quarto set, ma ha tirato fuori la sua grinta caratteristica per mantenere il servizio. Ha poi battuto Sinner nel set successivo, mandando in delirio il Court Philippe-Chatrier“.

L’ATP ha stilato una top-5: secondo posto per il quarto di finale degli Australian Open vinto da Novak Djokovic contro Alcaraz; terza piazza per il match di secondo turno del Roland Garros vinto in rimonta dallo spagnolo Jaume Munar contro il francese Arthur Fils al quinto set; quarta posizione per la grande impresa del francese Benjamin Bonzi al primo turno degli US Open contro il russo Daniil Medvedev; al quinto posto l’ottavo di finale di Wimbledon tra il britannico Cameron Norrie e il cileno Nicolas Jarry.