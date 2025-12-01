Tallon Griekspoor rivela come battere Jannik Sinner: la ‘ricetta’ del tennista olandese

L’olandese Tallon Griekspoor è stato tra i pochissimi a battere nell’ultimo biennio Jannik Sinner. Il tennista neerlandese, infatti, si è imposto negli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai (Cina) contro il pusterese, sfruttando il ritiro per crampi del n.2 del mondo nel terzo set. Una partita molto combattuta, disputata in condizioni climatiche estreme che hanno avuto dei riflessi negativi sul fisico dell’azzurro.

In un’intervista concessa a Tennis Bolshoi, Griekspoor ha espresso le sue valutazioni su quella partita e su cosa significhi giocare contro Jannik: “Come batterlo? Penso che al momento questa sia la domanda più difficile nel tennis. Credo che in questo momento Jannik Sinner sia il giocatore più dominante. È incredibilmente forte. Ha perso sei partite quest’anno, due delle quali per infortunio. Ho giocato contro di lui alcune volte e spesso sono state partite equilibrate. Ho un’idea in testa, come molti altri giocatori, ma è molto difficile mantenere questa tattica per due o tre ore, per non parlare di cinque set“, ha spiegato il tennista “arancione”.

“Sono un giocatore piuttosto dominante al servizio e con questo fondamentale contro di lui spesso ho fatto bene. È il miglior ribattitore del circuito in questo momento e si deve spingere anche con la seconda, altrimenti nove volte su dieci il punto è suo. Quindi, quando lo affronto, si deve rischiare. In un paio di circostanze, diverse da Shanghai, ero stato vicino a batterlo, ma lui ha alzato il livello“, ha raccontato.

“Bublik lo ha sconfitto ad Halle e credo che abbia fatto vedere il piano di gioco perfetto su un campo veloce per prevalere. Devi essere aggressivo, non dare ritmo e farlo uscire dalla sua zona di comfort. Quando l’ho battuto a Shanghai, ho salvato molti break-point: ero sotto di un set, 4-3 (0-40). A volte ti serve un po’ di fortuna contro Jannik, ma come ho detto ho giocato oltre il mio limite e devi sperare che abbia una giornata un po’ storta, cosa che non capita spesso. Contro di me ha avuto difficoltà fisiche, il che è andato a mio favore, ma devi essere estremamente aggressivo e comunque è una cosa molto difficile da fare“, l’analisi di Griekspoor.

E sul punto debole di Jannik: “Non credo che ne abbia, forse un po’ sul gioco a rete, ma lo propone poche volte e comunque lo sta migliorando. È principalmente un giocatore da fondo e penso che quando lo vedremo in Australia, a Indian Wells e a Miami il suo gioco al volo continuerà a crescere“.