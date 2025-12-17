Pallavolo
Perugia si qualifica al Mondiale per club di volley se…Le combinazioni dell’ultima giornata
Perugia ha battuto per 3-2 i nipponici dell’Osaka Bluteon nella seconda giornata del Gruppo B del Mondiale per club 2025 di volley maschile: gli umbri dovranno giocarsi la qualificazione alle semifinali all’ultima giornata con i brasiliani del Sada Cruzeiro.
La formazione italiana comanda con 5 punti, davanti ai nipponici dell’Osaka Bluteon, secondi a quota 4, ed ai brasiliani del Sada Cruzeiro, terzi con 3. Già eliminati i libici dello Swehly, battuti da Perugia all’esordio ed ancora a quota 0 in classifica.
Nell’ultima giornata Perugia sarà ovviamente padrona del proprio destino e dovrà conquistare almeno un punto contro i sudamericani per qualificarsi alle semifinali: gli umbri passeranno il turno in caso di vittoria per 3-0, 3-1, 3-2 oppure in caso di sconfitta per 2-3.
La formazione italiana potrebbe passare il turno anche in caso di sconfitta per 1-3 o 0-3 contro i brasiliani, ma in quel caso avrebbe bisogno della sconfitta dell’Osaka Bluteon, con qualsiasi punteggio, con lo Swehly. In caso di arrivo a quota 5 con i nipponici, infatti, gli umbri passerebbero il turno per il maggior numero di vittorie.
PERUGIA SI QUALIFICA SE…
- Vince per 3-0, 3-1, 3-2 oppure se perde per 2-3.
- Perde per 1-3 o 0-3 e l’Osaka Bluteon perde con qualsiasi punteggio con lo Swehly.