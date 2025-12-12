Perché Sarah Fahr non sta giocando? La centrale spiega il problema fisico: servirà tempo

Sarah Fahr ha disputato il suo ultimo incontro ufficiale lo scorso 25 novembre, quando contribuì alla vittoria di Conegliano contro lo Zeren Spor Ankara nel match d’esordio in Champions League. La centrale mise a segno 12 punti (3 muri) e fu determinante per il successo delle Pantere al tie-break, in una partita caratterizzata dai cinque match-point annullati dalle Campionesse d’Europa alle turche nella frazione decisiva.

Nei due successivi incontri disputati dalla corazzata turca, la 24enne non è scesa in campo: il 30 novembre per la trasferta di Perugia in Serie A1 (vinta 3-0 dalla capolista del campionato) e il 2 dicembre in Champions League nella tana del Dresda (altro 3-0 per le ragazze di coach Daniele Santarelli). Si è parlato di generici problemi fisici, ma l’atleta è comunque partita alla volta di San Paolo, dove Conegliano sta cercando di vincere il Mondiale per Club per la seconda volta consecutiva.

Nei tre incontri disputati dall’Imoco nella fase a gironi tra martedì 9 e giovedì 11 dicembre, Sarah Fahr non è mai andata a referto e le centrali di riferimento sono state Marina Lubian e Cristina Chirichella. Tre comode affermazioni per 3-0 per le Pantere contro Orlando Valkyries, Zamalek e Dentil Praia Clube in vista della semifinale di domani contro le brasiliane dell’Osasco, possibile antipasto all’atto conclusivo da disputare contro la vincente del confronto tra Scandicci e Dentil Praia Clube.

Per quale motivo Sarah Fahr non sta giocando da più di due settimane? La sua assenza è legata a una trombosi a una gamba, come la stessa giocatrice ha raccontato alla Tribuna di Treviso. Il problema richiede monitoraggio medico e riposo, dunque bisognerà aspettare per vedere in campo la Campionessa Olimpica e Campionessa del Mondo, che ai media brasiliani ha infatti dichiarato che non pensa di prendere parte alla rassegna iridata e di stare un po’ a riposo.