Perché Cobolli-Rublev inizierà in ritardo: cosa è successo a Shenzhen

Inversione di programma a Shenzhen, in Cina, sede della World Tennis Continental Cup 2025: nell’ultima sessione dei match tra Team Europe e Team World si è deciso di disputare prima il doppio e poi il singolare tra l’azzurro Flavio Cobolli ed il russo Andrey Rublev.

Al momento sono dunque in campo nel doppio misto per il Team Europe la polacca Iga Swiatek ed il monegasco Valentn Vacherot, mentre il Team World schiera la kazaka Elena Rybakina ed il russo Andrey Rublev: al momento il Vecchio Continente è sotto di un set, dato che la prima frazione è andata al Resto del Mondo per 6-4.

L’Europa, inoltre, è anche sotto nel punteggio complessivo della manifestazione per 7-9: un’eventuale vittoria di Rybakina e Rublev nel doppio misto, dunque, consegnerebbe la vittoria per 12-7 al Team World e renderebbe ininfluente l’ultimo singolare tra Cobolli e lo stesso Rublev.

L’inversione dell’ordine di gioco dell’ultima sessione, dunque, per evitare che il doppio misto fosse decisivo, potrebbe portare, in realtà, a decidere la manifestazione con un match d’anticipo: si corre dunque il rischio che non si giochi il match tra Cobolli e Rublev.