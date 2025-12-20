Pattinaggio artistico: Guignard-Fabbri brilllano agli Italiani, trionfo per Conti-Macii

‍Vanno in archivio senza troppe sorprese i Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico, competizione appena conclusa sul ghiaccio dell’IceLab Arena di Bergamo. Quasi tutti i risultati visti nel corto sono stati infatti confermati, con i big che si sono ben distinti nelle varie specialità.

Con io titolo già in tasca, Daniel Grassl ha avuto la meglio anche nel libero, nonostante una performance con alcuni passaggi a vuoto, assolutamente normali considerato contesto e periodo dell’anno. Il talento altoatesino si è quindi accontentato di 174.57 ( 87.33, 87.24) per 282.74. Bella risposta poi da parte di Matteo Rizzo, al posto d’onore con 164.33 (82.08, 83.25) per 244.94. Terzo invece Corey Circelli con 144.98 (70.06, 74.92) per 218.69

Tutto facile nelle coppie d’artistico con il successo di Sara Conti-Niccolò Macii, i quali hanno salutato l’anno solare 2025 con un free viziato da due imprecisioni, arrivate rispettivamente nella sequenza di salti e nel triplo salchow lanciato, quest’ultimo arrivato con caduta. Defaillance che gli hanno comunque concesso di guadagnare 135.20 (65.97, 70.23) per 216.09. Un paio di sbavature nei salti anche per Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, secondi con 122.21 (58.13, 64.08) per 191.88. Hanno chiuso la top 3 invece Irma Caladara-Riccardo Maglio con 105.65 (54.91, 50.74) per 160.73.

In scioltezza poi la vittoria di Lara Naki Gutmann che, malgrado qualcosina lasciata sul piatto con due elementi ruotati solo con due giri, si è imposta anche nel libero snocciolando tra gli altri elementi quattro tripli di valore con cui ha raccolto 136.29 (66.86, 69.43) per 200.61. Ottime indicazioni per Sarina Joos, artefice di un percorso netto culminato con il miglior libero del lotto ed il punteggio di 126.30 (68.77, 57.53) per 189.81. Qualche errore di troppo invece per Anna Pezzetta, terza nello short e solo quarta con 102.93 (49.86, 56.07) per 165.83. Recupero quindi per Ginevra Lavinia Negrello, da quinta a terza con 109.49 (51.02, 58.47) per 166.77. Da menzionare anche la buona prova di Amanda Ghezzo, quinta con però il terzo libero.

Ennesimo trionfo nella danza poi per Charléne Guignard-Marco Fabbri. I veterani, dopo una rhythm dance contrassegnata da un paio di leggere sbavature, ha confezionato un segmento lungo senza errori di peso, mettendo sul ghiaccio intensità, personalità e pregevole carattura tecnico-interpretativa e raggiungendo il punteggio di 128.54 (72.16, 56.38) per 213.41. A distanza ovviamente siderale si sono invece piazzati Victoria Manni-Carlo Antonio Roethlisberger, abili a pattinare una free da 106.32 (59.42, 46.90) per 180.94 precedendo i sempre più in crescita Noemi Tali-Noah Lafornara, terzi con 106.28 (49.52, 46.76) per 176.63, una lunghezza in più di Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, quarti con 105.18 (60.44, 44.74) per 175.34.

Invariata infine anche la classifica relativa alla danza Junior, dove a vincere con margine sono stati Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue, già avanti dopo la rhythm dance e neo Campioni d’Italia con 93.67 (49.41, 44.26) per 157.73. Secondo piazzamento per Zoe Bianchi-Daniel Basile con 91.90 (47.40, 44.50) per 153.51 ,terzo invece per Melissa Cachova-Ivan Morozov con 88.33 (47.83, 40.50) per 147.07. Il prossimo appuntamento con il pattinaggio artistico saranno i Campionati Europei, pianificati in quel di Sheffield (Regno Unito) dal 13 al 18 gennaio.

