Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: Guignard-Fabbri brilllano agli Italiani, trionfo per Conti-Macii

Pubblicato

7 minuti fa

il

Per approfondire:
Charléne Guignard-Marco Fabbri
Charléne Guignard-Marco Fabbri/ IPA Agency Valerio Origo

‍Vanno in archivio senza troppe sorprese i Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico, competizione appena conclusa sul ghiaccio dell’IceLab Arena di Bergamo. Quasi tutti i risultati visti nel corto sono stati infatti confermati, con i big che si sono ben distinti nelle varie specialità.

Con io titolo già in tasca, Daniel Grassl ha avuto la meglio anche nel libero, nonostante una performance con alcuni passaggi a vuoto, assolutamente normali considerato contesto e periodo dell’anno. Il talento altoatesino si è quindi accontentato di 174.57 ( 87.33, 87.24) per 282.74. Bella risposta poi da parte di Matteo Rizzo, al posto d’onore con 164.33 (82.08, 83.25) per 244.94. Terzo invece Corey Circelli con  144.98 (70.06, 74.92) per 218.69

Tutto facile nelle coppie d’artistico con il successo di Sara Conti-Niccolò Macii, i quali hanno salutato l’anno solare 2025 con un free viziato da due imprecisioni, arrivate rispettivamente nella sequenza di salti e nel triplo salchow lanciato, quest’ultimo arrivato con caduta. Defaillance che gli hanno comunque concesso di guadagnare 135.20 (65.97, 70.23) per 216.09. Un paio di sbavature nei salti anche per Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, secondi con 122.21 (58.13, 64.08) per 191.88. Hanno chiuso la top 3 invece Irma Caladara-Riccardo Maglio con 105.65 (54.91, 50.74) per 160.73.

In scioltezza poi la vittoria di Lara Naki Gutmann che, malgrado qualcosina lasciata sul piatto con due elementi ruotati solo con due giri, si è imposta anche nel libero snocciolando tra gli altri elementi quattro tripli di valore con cui ha raccolto 136.29 (66.86, 69.43) per 200.61. Ottime indicazioni per Sarina Joos, artefice di un percorso netto culminato con il miglior libero del lotto ed il punteggio di 126.30 (68.77, 57.53) per 189.81. Qualche errore di troppo invece per Anna Pezzetta, terza nello short e solo quarta con 102.93 (49.86, 56.07) per 165.83. Recupero quindi per Ginevra Lavinia Negrello, da quinta a terza con 109.49 (51.02, 58.47) per 166.77. Da menzionare anche la buona prova di Amanda Ghezzo, quinta con però il terzo libero. 

Ennesimo trionfo nella danza poi per Charléne Guignard-Marco Fabbri. I veterani, dopo una rhythm dance contrassegnata da un paio di leggere sbavature, ha confezionato un segmento lungo senza errori di peso, mettendo sul ghiaccio intensità, personalità e pregevole carattura tecnico-interpretativa e raggiungendo il punteggio di 128.54 (72.16, 56.38) per 213.41. A distanza ovviamente siderale si sono invece piazzati Victoria Manni-Carlo Antonio Roethlisberger, abili a pattinare una free da 106.32 (59.42, 46.90) per 180.94 precedendo i sempre più in crescita Noemi Tali-Noah Lafornara, terzi con 106.28 (49.52, 46.76) per 176.63, una lunghezza in più di Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, quarti con 105.18 (60.44, 44.74) per 175.34.

Invariata infine anche la classifica relativa alla danza Junior, dove a vincere con margine sono stati Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue, già avanti dopo la rhythm dance e neo Campioni d’Italia con 93.67 (49.41, 44.26) per 157.73. Secondo piazzamento per Zoe Bianchi-Daniel Basile con 91.90 (47.40, 44.50) per 153.51 ,terzo invece per Melissa Cachova-Ivan Morozov con 88.33 (47.83, 40.50) per 147.07. Il prossimo appuntamento con il pattinaggio artistico saranno i Campionati Europei, pianificati in quel di Sheffield (Regno Unito) dal 13 al 18 gennaio. 

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Pl. Name Club Nation Points SP FS
1 Sara CONTI / Niccolo’ MACII Fiamme Oro/Fiamme Oro
ITA
216.09 1 1
2 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI Fiamme Azzurre/Fiamme Azzurre
ITA
191.88 2 2
3 Irma Angela Sofia CALDARA / Riccardo Maria MAGLIO Cus Torino/Cus Torino
ITA
160.73 3 3
WD Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE Fiamme Azzurre/Fiamme Azzurre
ITA

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Club Nation Points SP FS
1 Daniel GRASSL Fiamme Oro
ITA
282.74 1 1
2 Matteo RIZZO Fiamme Azzurre
ITA
244.94 2 2
3 Corey CIRCELLI Icelab
ITA
218.69 3 3
4 Raffaele Francesco ZICH Cus Torino
ITA
193.59 4 4
WD Gabriele FRANGIPANI Fiamme Oro
ITA
WD Nikolaj MEMOLA Fiamme Oro
ITA
WD Matteo NALBONE Ice Club Torino
ITA

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Club Nation Points SP FS
1 Lara Naki GUTMANN Fiamme Oro
ITA
200.61 1 1
2 Sarina JOOS Ice Club Torino
ITA
189.81 2 2
3 Ginevra Lavinia NEGRELLO Varese Ghiaccio
ITA
166.77 5 4
4 Anna PEZZETTA Fiamme Oro
ITA
165.83 3 5
5 Amanda GHEZZO Ice Club Torino
ITA
162.99 10 3
6 Noemi JOOS Ice Club Torino
ITA
151.70 7 6
7 Giulia BARUCCHI Ice Club Torino
ITA
150.66 6 7
8 Marina PIREDDA C.S. Aeronautica
ITA
146.99 4 10
9 Carlotta Maria GARDINI Icelab
ITA
146.63 8 8
10 Chiara MINIGHINI Polisportiva Merano
ITA
137.91 9 9
11 Vivienne CONTARINO Cus Torino
ITA
117.81 11 11
WD Elena AGOSTINELLI Accademia del Ghiaccio
ITA
WD Gioia FIORI Skating Club Anguillara
ITA

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Club Nation Points RD FD
1 Charlene Edith Magali GUIGNARD / Marco FABBRI Fiamme Azzurre/Fiamme Azzurre
ITA
213.41 1 1
2 Victoria MANNI / Carlo Antonio Guido ROTHLISBERGER Icelab/Icelab
ITA
180.04 2 2
3 Noemi Maria TALI / Noah Elias LAFORNARA Icelab/Icelab
ITA
176.63 3 3
4 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA Ghiaccio Mezzaluna/Ghiaccio Mezzaluna
ITA
175.34 4 4
5 Leia Francesca DOZZI / Pietro PAPETTI Accademia del Ghiaccio/Accademia del Ghiaccio
ITA
170.02 5 5
6 Laura FINELLI / Massimiliano BUCCIARELLI Icelab/Icelab
ITA
158.80 6 6
7 Denisa CIMLOVA / Stefano FRASCA Icelab/Icelab
ITA
157.57 7 7
8 Carlotta ARGENTIERI / Francesco RIVA Icelab/Icelab
ITA
147.98 8 8

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Club Nation Points RD FD
1 Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE Icelab/Icelab
ITA
157.73 1 1
2 Zoe BIANCHI / Daniel BASILE Icelab/Icelab
ITA
153.51 2 2
3 Melissa CACHOVA / Ivan MOROZOV Young Goose Academy/Young Goose Academy
ITA
147.07 3 3
4 Martina LAVAZZA / Raphael Raymond MEUNIER Icelab/Icelab
ITA
127.60 4 5
5 Anna BODRONE / Nicholas YING Icelab/Icelab
ITA
124.85 5 4
6 Irene BARRERI / Alessandro di GIORGIO Cus Torino/Cus Torino
ITA
103.28 6 6
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità