Pattinaggio artistico: Soldati e Marchioni trionfano nel singolo Junior agli Italiani 2026. Bene Napolitano-Comi

Arrivano i primi responsi dall’IceLab Arena, impianto sportivo teatro in questi giorni dei Campionati Italiani 2026 di pattinaggio artistico. Tanti capovolgimenti di fronte nei tre segmenti odierni facenti parte della categoria Junior, con le classifiche quasi totalmente rimodulate rispetto allo short.

Nella specialità individuale femminile ad esempio a spuntarla è stata Beatrice Soldati. L’azzurrina, al posto d’onore a seguito del corto, ha completato la rimonta realizzando un programma con sette tripli e un doppio axel, raggiungendo il punteggio di 96.55 (50.94, 45.61) per il totale di 146.60 staccando di sei lunghezze Zoe Mosca Barberis, seconda con 87.94 (40.42, 48.52) per 140.01 davanti a Nicole De Rosa, artefice di una remuntada mostre dall’ottavo posto grazie ad un free da 89.48 (43.64, 45.85) per 132.44.

Nelle coppie invece grazie ad un ottimo segmento lungo Irina Napolitano-Edoardo Comi hanno vinto la sfida a due contro Polina Polman-Gabriel Renoldi, pattinando una prova valutata 97.43 (48.46, 48.97) per 148.05 contro gli 80.11 (37.72, 43.49) per 131.19 dei diretti rivali.

Tra i maschi vittoria invece per Matteo Marchioni che, dopo la seconda piazza del corto, è salito di livello nel libero guadagnando 106.85 (50.24, 56.61) per 158.02, secondo invece Nikolay Di Tria con 98.23 (39.55, 59.68) per 155.15. Sul gradino più basso si è invece accomodato Edoardo Luigi Profazier con 101.47 ((49.01, 52.46) per 148.12.

Domani, venerdì 19 dicembre, cominceranno le gare della categoria Senior.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO