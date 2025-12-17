Pattinaggio artistico: alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2028 mancherà una specialità storica

Una notizia da non sottovalutare. Ieri, martedì 16 dicembre, il Comitato Olimpico Internazionale ha svelato il programma delle Olimpiadi Invernali Giovanili che si svolgeranno nel 2028 in Italia, precisamente sulle Dolomiti ed in Valtellina. L’annuncio riguarda anche il pattinaggio di figura, considerata l’eliminazione della specialità delle coppie dal programma.

Non sono arrivate alcune motivazioni ufficiali circa l’esclusione. La disciplina rimarrà comunque attiva con quattro gare: al posto delle coppie ci sarà infatti il pattinaggio sincronizzato (segmento unico). Si potrebbe – ma il condizionale è d’obbligo – ipotizzare che la scelta sia stata dettata dalla scarsa partecipazione in termini di Paesi coinvolti, anche se si tratta di una deduzione.

Lo scorso anno, in quel di Gangwon, furono infatti della partita soltanto quattro team. La vittoria andò ai canadesi Annika Behnke-Kole Sauve dietro agli statunitensi Cayla Smith-Jared McPike ed agli spagnoli Carolina Shan Campillo e Pau Vilella. Al quarto posto si piazzarono invece gli australiani Peyton Bellamy-Martin e Kryshtof Pradeaux.

Karl Stoss, membro del CIO nonché Presidente della Commissione per il programma olimpico, in fase di commentato ha detto che il programma “Rappresenta un importante passo avanti per i Giochi Olimpici Invernali. Riflette un chiaro impegno verso la sostenibilità, l’innovazione ed i format sportivi incentrati sui giovani. Garantisce soprattutto che Dolomiti Valtellina 2028 offrirà ai giovani atleti un’esperienza di livello mondiale, in linea con le loro esigenze di sviluppo e le strutture della regione ospitante”.

Oltre al pattinaggio sincronizzato, dentro come novità anche il moguls ed il freeski rall (quattro eventi in totale) di sci freestyl, oltre che lo snowboard rall (2 eventi). Rimossi oltre alle coppie del pattinaggio di figura anche la single mixed relay (biathlon), il doppio misto di curling, il torneo 3 on 3 di hockey su ghiaccio, il doubles team di slittino, il mixed team parallel di sci alpino, l’halfpipe e il dual moguls di sci freestyle e lo snowboard halfpipe.