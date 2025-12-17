Parigi-Nizza 2026, presentato il percorso: tre arrivi in salita e un nuovo finale movimentato

La Parigi-Nizza 2026 si disputerà da domenica 8 a domenica 15 marzo: l’evento di livello World Tour rappresenterà uno dei primi snodi della stagione e, in contemporanea con la Tirreno-Adriatico, servirà a scaldare i motori in gruppo in vista delle successive Classiche e del Giro d’Italia. In Francia si disputeranno nove tappe, di cui una sarà l’ormai abituale cronometro a squadre con la formula che prende anche in considerazione i tempi dei singoli.

Il percorso presentato oggi propone ben tre arrivi in salita e l’ultima frazione si preannuncia particolarmente avvincente, anche se il disegno sarà diverso rispetto a quello tradizionale. I traguardi in quota saranno posti a Uchoin (8 km al 4,5% di pendenza media), Colombier-Le-Vieux, dopo aver affrontato tre cote molto esigenti (3,9 km al 7%, 2,2 km all’11% e 3,2 km al 7,6%), Auron (7,3 km al 7,2%).

Chiusura a Nizza con il Col de la Porte (7 km al 7,2%) posto a metà tappa, seguito dalla Cote de Chateauneuf-Villevielle (6,6 km al 6,6%), Aspremont e Cote du Linguador (3,3 km all’8,8%). Di seguito il quadro dettagliato delle tappa della Parigi-Nizza 2026, con le date e il chilometraggio delle varie frazioni della ribattezzato Corsa del Sole.

PERCORSO PARIGI-NIZZA 2026

Prima tappa (8 marzo): Achères – Carrières-sous-Poissy (171,2 km)

Seconda tappa (9 marzo): Epône – Montargis (187 km)

Terza tappa (10 marzo): Cosne-Cours-sur-Loire – Pouilly-sur-Loire (23,5 km, cronometro a squadre)

Quarta tappa (11 marzo): Bourges – Uchon (195 km)

Quinta tappa (12 marzo): Cormoranche-sur-Saône – Colombier-le-Vieux (205,4 km)

Sesta tappa (13 marzo): Barbentane – Apt (179,3 k)

Settima tappa (14 marzo): Nice – Auron (138,7 km)

Ottava tappa (15 marzo): Nizza – Nizza (145 km)