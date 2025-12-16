Ciclismo su pista, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il ciclismo su pista sarà grande protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove verranno messi in palio ben dodici titoli (sei per genere): team sprint, sprint, keirin, inseguimento a squadre, madison, omnium. Al Velodromo della località statunitense saranno impegnati 190 atleti (non sono previste quote minime per il Paese ospitante e wild-card assegnate dalla Tripartite Commission).

Il regolamento prevede che una Nazione possa partecipare all’evento con massimo otto ciclisti e otto cicliste, con una divisione massima per specialità di questo tipo: una squadra di quattro atleti nel team pursuit, una coppia nella madison, un atleta nell’omnium, due atleti nella sprint, due atleti nel keirin, una squadra di tre atleti nel team sprint. Chiaramente il modello è speculare per uomini e donne, non si sarà obbligati a fare scelte di genere.

Per la qualificazione ai Giochi verranno presi in considerazione i ranking UCI di specialità, ovvero le classifiche internazionali che terranno conto dei risultati conseguiti ai Mondiali 2026-2027, ai Campionati Continentali 2027-2028, i due migliori riscontri in Coppa del Mondo 2027-2028. Per ogni disciplina i posti a disposizione sono i seguenti: otto squadre nel team sprint, trenta nello sprint e nel kerin, otto squadre nel team pursuit, quattordici nella madison, diciannove nell’omnium.

COME CI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI DI LOS ANGELES 2028 NEL CICLISMO SU PISTA?

RANKING UCI: per ogni specialità verrà considerato il ranking UCI, stilato in base ai risultati conseguiti ai Mondiali 2026-2027, ai Campionati Continentali 2027-2028 e ai due migliori riscontri in Coppa del Mondo 2027-2028.

POSTI PER NAZIONE: ogni Nazione potrà schierare massimo otto ciclisti e otto cicliste, con una divisione massima per specialità di questo tipo: una squadra di quattro atleti nel team pursuit, una coppia nella madison, un atleta nell’omnium, due atleti nella sprint, due atleti nel keirin, una squadra di tre atleti nel team sprint.

POSTI A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTO: otto squadre nel team sprint, trenta nello sprint e nel kerin, otto squadre nel team pursuit, quattordici nella madison, diciannove nell’omnium.