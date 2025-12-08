Pallavolo: il mondo del volley si stringe intorno a Sam Deroo. Gli è stato diagnosticato un tumore

Sam Deroo, capitano della nazionale belga di pallavolo e giocatore in forza al Lokomotiv Novosibirsk (classe 1992), ha ricevuto una terribile notizia: quella della diagnosi di una malattia oncologica.

Il tumore lo costringerà a iniziare nelle prossime settimane delle cure chemioterapiche, come reso noto dal comunicato diramato dal suo club:

“Dopo un esame di routine a Sam Deroo è stata diagnosticata una malattia oncologica e sarà sottoposto a chemioterapia. Il nostro contratto con il giocatore rimane valido, e lui continua con la squadra, insieme a noi”.

Il club ha poi aggiunto, facendosi portavoce di tutti i messaggi che in queste ore stanno arrivando dal mondo del volley unito per supportare Sam Deroo, queste parole:

“Tutti i nostri pensieri vanno a Sam, e preghiamo per la sua guarigione. Combattiamo insieme questa malattia”.