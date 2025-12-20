Pallanuoto, Trieste e Plebiscito Padova sconfitte in Euro Cup

Doppia sconfitta per le due squadre italiane impegnate in quest’ultimo appuntamento dell’anno solare nell’Euro Cup di pallanuoto femminile. In scena oggi gli incontri per il Day 4 della fase a gironi.

Il Plebiscito Padova se l’è giocata alla pari con a Barcellona con le spagnole dello Zodiac CNAB uscendo battute per 13-11, subendo soprattutto un parziale pesante nel primo quarto. Da segnalare le quattro reti messe a segno da Bovo.

Le parole di coach Posterivo: “Partita altalenante. Da un lato siamo state brave a riprenderla dopo un brutto inizio, abbiamo giocato allo stesso livello di una squadra sicuramente più esperta della nostra. Dall’altro troppi errori, dobbiamo limitare gli errori singoli, che ci costano molto caro. Chiudiamo la prima fase della stagione e il sunto di tutto è che sono soddisfatto di come le ragazze stanno approcciando, anche oggi dal 1-5 al 6-6, una bella reazione. Abbiamo tanti margini di crescita, devono capire che essere concentrate, essere in partita al 100% conta, conta tanto a questi livelli, perché ogni mancanza rischi che ti penalizzi molto, sia in difesa che in attacco. Dobbiamo fare questo passo in avanti, che sarà fisiologico con l’esperienza”.

Alla Bruno Bianchi, davanti al pubblico di casa, Pallanuoto Trieste che viene battuta ancora da una compagine spagnola, il Cn Catalunya per 10-13. Non bastano le tre reti di McDowall.

Il commento di Paolo Zizza: “Non è stata la prestazione che volevamo ci è mancato il ritmo e forse pensavamo già alle feste. In partite come queste serve un atteggiamento diverso, bisogna giocare con maggiore determinazione al cospetto di avversari così organizzati”.