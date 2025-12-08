Pallanuoto, la Pro Recco resta imbattuta in A1 e domina l’anticipo contro Roma

Prosegue l’imbattibilità della Pro Recco nella Serie A1 di pallanuoto. La squadra ligure si porta in vetta alla classifica in solitaria almeno per una sera, dopo aver dominato l’anticipo della dodicesima giornata contro l’Oympic Roma. Una Pro Recco che si è imposta per 18-6 in una sfida che si era già chiusa dopo il primo quarto.

I principali protagonisti nel successo della formazione campione d’Italia in carica sono stati soprattutto il croato Rino Buric e Giacomo Cannella, che hanno segnato rispettivamente quattro e tre reti. Il migliore, invece, per l’Olympic Roma è stato Andrea Tartato con tre marcature.

Una vittoria già in ghiaccio dopo il primo quarto, chiuso dalla Pro Recco in vantaggio addirittura per 7-0 con la doppietta di Iocchi Gratta e i gol di Condemi, Fondelli, Presciuti, Buric e Cannella. Da quel momento i liguri hanno semplicemente amministrato, senza spendere troppe energie e con una Roma che almeno ha avuto la gioia di segnare qualche rete.

La dodicesima giornata proseguirà poi nella giornata di domani, con Brescia, anche lei imbattuta finora come la Pro Recco, che ospiterà Trieste. Queste le altre sfide: Ortigia-Posillipo, Salerno-De Akker, Florentia-Genova, Roma-Napoli. A completare il turno di campionato sarà poi il posticipo di mercoledì tra Savona e Telimar.