Pallanuoto, i convocati dell’Italia per il common training con l’Ungheria: Settebello ridotto a 19 unità

La Nazionale italiana di pallanuoto maschile, guidata dal CT Alessandro Campagna, si sposta da Napoli, dove era in raduno da domenica scorsa, a Budapest, dove affronterà un common training con l’Ungheria, che si protrarrà fino a lunedì 22.

Il gruppo azzurro viene scremato da 24 a 19 unità, dato che non partono per la trasferta magiara Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Gullotta, Alessandro Carnesecchi, Mattia Rocchino e Mattia Antonucci, mentre ci sarà Jacopo Alesiani, che è subentrato in corsa all’indisponibile Michele Mezzarobba.

Il Settebello punta verso Belgrado, in Serbia, dove si disputeranno gli Europei 2026 di pallanuoto, in programma nella città balcanica dal 10 al 25 gennaio: il Settebello affronterà nella prima fase a gironi, nell’ordine, Turchia, Slovacchia e Romania.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Vincenzo Dolce, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza, Jacopo Alesiani (AN Brescia), Federico Panerai (CN Sabadell), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Olympic Roma), Francesco Cassia, Francesco Condemi, Matteo Iocchi Gratta, Andrea Mladossich, Andrea Patchaliev (Pro Recco), Mario Guidi, Lorenzo Bruni, Marco Del Lungo, Alessandro Gullotta e Davide Occhione (RN Savona).

Staff: commissario tecnico Alessandro Campagna, direttore sportivo Stefano Tempesti, assistente tecnico Maurizio Mirarchi, team manager Daniele Bianchi, preparatore atletico Alessandro Amato, preparatore dei portieri Goran Volarevic, medico Vincenzo Ciaccio, fisioterapista Riccardo Cipolat, videoanalista Paolo Baiardini.